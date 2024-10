Asesinan a puñaladas a venezolano de 21 años en Atlanta: acusaron a un conocido

El joven venezolano Mauricio Ascanio, de 21 años, fue asesinado a puñaladas en su apartamento en Atlanta, en la zona de Buckhead. El principal acusado, identificado como Orlando Asprilla Largacha, era un conocido de la víctima que estaba de visita en la ciudad.

El ataque ocurrió el lunes 14 de octubre alrededor de las 5:45 de la tarde, en el complejo de departamentos Prominence Apartments.

La madre de Mauricio, Luisana Bermúdez, habló sobre su hijo en una entrevista con Univision, en la que lo describió como un joven trabajador y de buen corazón.

“Era un muchacho muy inteligente, trabajador. Él era un muchacho de buen corazón, ayudaba a todo el mundo. Muy querido por mucha gente, desde niño fue muy amoroso y muy querido por todos. Siempre fue una buena persona”, expresa.

Mauricio Ascanio junto a varios amigos. La imagen fue publicada en la campaña de GoFundMe donde se pide ayuda para cubrir los gastos del funeral del joven venezolano.

Según Bermúdez, el sospechoso había mostrado un comportamiento agresivo más temprano ese día.

“A eso de las 11:00 de la mañana lo llaman del sitio donde habían estado de fiesta, que aquel muchacho no se quería ir y que estaba agresivo e iban a llamar a la policía. Todos se fueron a buscarlo al sitio. Mi hijo dijo que se sentían responsables porque era un invitado”, narra la madre.

El testigo principal, Simón Ortega, compañero de departamento de Mauricio Ascanio, informó a las autoridades que el acusado se despertó de manera repentina y comenzó a acusarlos de haberle robado y suministrado narcóticos.

En ese momento, Asprilla atacó a Mauricio con el cuchillo y luego persiguió a Ortega por el edificio.

Orlando Asprilla era invitado del joven venezolano. Foto: Fulton County Sheriff’s Office

“Él se le fue encima con un cuchillo y atacó a mi hijo. Cuando Simón ve que ataca a mi hijo, sale corriendo del apartamento. Él se le pegó atrás a Simón, lo persiguió. Gracias a que una persona abrió la puerta, vio lo que estaba pasando (lo dejó entrar) y llamó a la policía”, agrega.

La Policía de Atlanta encontró a Mauricio sin vida, con múltiples heridas de apuñalamiento en el estómago y el pecho. El sospechoso, de 36 años, fue detenido en el lugar y enfrenta cargos de asesinato y posesión de un cuchillo durante la comisión de un delito grave.

“Uno de los motivos que me hizo sacar a mis hijos del país fue la inseguridad y pensaba que este país era más seguro, que había más libertad y posibilidades para ellos. Y que haya ocurrido esta tragedia es terrible”, manifestó Bermúdez.

“Lo perdono”

A pesar del doloroso momento, la madre del joven envió un mensaje al acusado: “Lo perdono porque me imagino que debe ser suficiente estar con esa carga encima. Nada me va a devolver a mi hijo. No sirve de anda tener odios ni rencores porque nada de eso me lo va a devolver, pero yo quiero que se haga justicia porque mi hijo lo merece. Él no era una mala persona, simplemente quiso ayudarlo a él”.

Familiares y amigos de Mauricio iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios.

