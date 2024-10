Así se jugarán los playoffs de la Major League Soccer

La edición 2024 de los Playoffs de la Copa MLS ya tiene a los 18 equipos clasificados. Tras una histórica temporada, Inter Miami CF, liderado por Lionel Messi, se asegurará la ventaja de jugar como local durante la fase eliminatoria, ya que el club logró el récord de mayor cantidad de puntos en una sola temporada.

Messi buscará sumar otro título a su carrera, añadiendo la Copa MLS como su trofeo número 47. Previamente, Inter Miami ya había conquistado el Supporters’ Shield este mes, alcanzando así su 46º galardón.

Entre los competidores más fuertes que podrían impedir el camino de Miami hacia el título está el Columbus Crew, actual campeón de la liga, que aspira a ser el primer equipo en retener la Copa MLS desde 2012.

Los Angeles FC, ganadores de la edición 2022, también presentan un equipo talentoso que espera hacer su tercera aparición consecutiva en la final. El LA Galaxy, por su parte, busca revivir sus días de gloria tras una década sin levantar el trofeo.

Clasificación de los playoffs:

Conferencia Este:

Inter Miami CF Columbus Crew FC Cincinnati Orlando City SC Charlotte FC New York City FC New York Red Bulls CF Montréal Atlanta United

Conferencia Oeste:

Los Angeles FC LA Galaxy Real Salt Lake Seattle Sounders FC Houston Dynamo FC Minnesota United FC Colorado Rapids Vancouver Whitecaps FC Portland Timbers

Enfrentamientos de los Playoffs:

En la Conferencia Este, el partido de comodín enfrentará a CF Montréal (8º) contra Atlanta United (9º) el martes. El ganador se medirá a Inter Miami CF en la primera ronda, que será al mejor de tres partidos.

En la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps FC (8º) se enfrentará a Portland Timbers (9º) en el partido de comodín, que se jugará en el Providence Park de Portland por un conflicto de agenda en el estadio de Vancouver. El ganador se enfrentará a Los Angeles FC en la primera ronda.

Enfrentamientos de la Conferencia Este:

Inter Miami CF vs. Ganador del partido CF Montréal-Atlanta United

Columbus Crew vs. New York Red Bulls

FC Cincinnati vs. New York City FC

Orlando City SC vs. Charlotte FC

Enfrentamientos de la Conferencia Oeste:

Los Angeles FC vs. Ganador del partido Vancouver Whitecaps-Portland Timbers

LA Galaxy vs. Colorado Rapids

Real Salt Lake vs. Minnesota United FC

Seattle Sounders FC vs. Houston Dynamo FC

El calendario de los playoffs de 2024 incluye los partidos de comodín el 3 de octubre. La primera ronda, al mejor de tres, se jugará del 25 de octubre al 10 de noviembre. Las semifinales de conferencia serán el 23 y 24 de noviembre, las finales de conferencia el 30 de noviembre y 1 de diciembre, y la gran final de la Copa MLS se celebrará el 7 de diciembre.

Dónde ver los playoffs de la MLS:

Todos los partidos de los playoffs de la MLS se podrán ver por Apple TV en todo el mundo, con el MLS Season Pass.

