Esposa de Raúl Jimenez cuenta los detalles sobre la crisis que vivieron por su salud

Daniela Basso, esposa del delantero mexicano Raúl Jiménez, decidió contar casi dos años después todo el duro proceso que tuvieron que vivir tras la fractura de cráneo que sufrió el jugador en un partido del Wolverhampton contra el Arsenal en la Premier League de Inglaterra, suceso que casi le costó su carrera profesional al artillero pero que sorpresivamente logró superar.

Estas declaraciones las realizó la esposa del artillero durante una entrevista ofrecida para FOX Sports, donde relató los momentos de angustia que sufrieron luego del impacto de cabeza que tuvo contra el brasileño David Luiz que le terminó generando la fractura de cráneo.

“Estaba en mi casa, acababa de terminar de bañar a mi bebé y justo no vi los primeros dos o tres minutos del partido y ya, la terminé de bañar, la estaba amamantando, prendí la tele y sucedió”, expresó.

“Son estos instantes en el ‘¿qué está pasando? No entendí o sí entendí, los comentaristas en inglés no lo pausaron inmediatamente, entonces empezaron como ‘Raúl está…’, no fue la palabra muerto, pero sí fue ‘Raúl está muy mal’ y ya después pausaron los comentarios”, agregó Jiménez Basso en sus declaraciones.

Daniela detalló que luego de ver esas imágenes se alistó para salir inmediatamente a Londres para ver el estado de salud de su esposo, quien fue sacado en una ambulancia del estadio para ser hospitalizado de urgencia.

“Todo fue muy rápido, ni siquiera lloré, es como primero tienes que reaccionar ante lo que está sucediendo, llévate a la bebé a las 11 de la noche al hospital de Londres y lo difícil para mí fue cuando me hablaron en el coche y fue ‘lo vamos a operar’ y yo’ espérame, ¿con autorización de quién?. Y no, ‘con autorización de nadie, lo operamos o se muere’”, detalló.

“En lo personal fue una bomba, de hecho para mí fue el momento más complejo de mi vida, pero también el que me hizo crecer más, porque tenía que estar ahí para él, por supuesto, para mi hija, para la gente, para la familia, para la prensa. Convertirme un poco en jefe de familia y resolver aparte de todo lo difícil que es emocionalmente y llevar lo que está sucediendo, sí fue un shock”, concluyó.

