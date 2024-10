Kate Cassidy, novia de Liam Payne, estaría “devastada” por supuesta infidelidad del cantante

La muerte de Liam Payne continúa acaparando la atención mediática y dentro de todos los detalles que se han revelado alrededor de su fallecimiento, uno en especial habría afectado profundamente a su última novia, Kate Cassidy.

De acuerdo con el New York Post, la socialité y modelo se encuentra “devastada” luego de que la policía interrogara a dos sexoservidoras que afirmaron haber estado con el ex One Direction poco antes de su muerte.

Payne, de 31 años, murió el pasado miércoles después de caerse de un balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires. Desde entonces, se informó que aparentemente estaba bajo la influencia de varias drogas que le pudieron causar alucinaciones y ataques psicóticos.

Kate y Liam comenzaron su romance en 2022 durante un momento en que ambos parecían encontrar consuelo y apoyo mutuo. Su relación bien recibida por los fans de ambos, quienes los veían como una pareja ideal. Sin embargo, esa felicidad parece haberse visto empañada por las recientes revelaciones.

“Ella acaba de escuchar sobre el tema de las prostitutas. No sabía nada al respecto. Simplemente dijo que tiene que aceptarlo. Obviamente, eso es una gran traición para ella y eso duele mucho“, señaló una persona cercana a Cassidy al medio.

“No ha dejado de llorar. Está devastada. Pero afortunadamente tiene un buen sistema de apoyo a su alrededor, pero esto ha ido de mal en peor. No está bien”, agregó.

Según el portal Daily Mail, dos mujeres llegaron al hotel donde se hospedaba Liam Payne en el barrio de Palermo a las 11:30 horas y se retiraron a las 16:00. La muerte de Liam fue registrada por las autoridades a las 17:07, poco más de una hora después del encuentro con las mujeres.

En declaraciones a la fiscalía de Buenos Aires, ambas chicas, de 25 años, admitieron trabajar como prostitutas y aceptaron haber bebido alcohol junto a Payne.

“Las testigos fueron cooperativas, no solo en sus declaraciones sino también al ofrecer acceso a sus teléfonos“, señaló una fuente anónima al medio de noticias argentino Clarín. Al parecer, las mujeres se quedaron más tiempo de lo previsto porque Liam no quería pagarles.

Kate Cassidy dedica emotivas palabras a Liam Payne

Poco antes de la revelación pública sobre la presencia de prostitutas en el caso, Kate Cassidy expresó en redes sociales su enorme dolor y angustia por la trágica muerte de su novio.

“Gracias por todas las palabras amables y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de lo que pasó en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den el espacio para afrontar esto en privado“, escribió la creadora de contenidos en sus historias de Instagram.

