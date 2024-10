Los neoyorquinos deben votar SÍ en la Proposición 1

El gobierno debe servir al pueblo, y eso significa que el gobierno no debe discriminar contra nuestra gente, eso es inaceptable. Este noviembre, los neoyorquinos tendrán la oportunidad de votar por la Propuesta 1, una medida electoral para consagrar protecciones contra la discriminación en nuestra constitución estatal. La aprobación de la Propuesta 1 hará que Nueva York garantice que nuestras leyes protejan a todos por igual. Por eso insto a mis vecinos a votar SÍ a la Proposición 1.

Los neoyorquinos somos un grupo diverso, compuesto por personas de todos los orígenes y condiciones sociales. Si bien podemos tener nuestras diferencias, una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo es que cada uno de nosotros debe ser tratado con dignidad y respeto. Y los funcionarios electos y otros políticos nunca deben usar su poder para socavar los derechos de ningún neoyorquino ni aprovecharse de él, especialmente de los más vulnerables entre nosotros.

En este momento, la Constitución del Estado de Nueva York prohíbe descriminacion por motivos de raza, pero no de etnia u origen nacional. Esto deja atrás a personas que podrían ser objeto de discriminación gubernamental no solo por su apariencia, sino también debido a barreras lingüísticas, diferencias culturales o prejuicios relacionados con su herencia específica. Todos los días, yo, junto con Se Hace Camino Nueva York, hablamos y educamos a cientos de votantes para informarles que la Propuesta 1 cerrará estas lagunas para que todos estemos protegidos. Esta medida se debió haber tomado hace tiempo, ya que las constituciones de muchos estados del país, desde Luisiana hasta California, ya brindan este tipo de protecciones.

Además de las protecciones que cubren la etnia y el origen nacional, la Propuesta 1 prohibirá la discriminación gubernamental basada en la edad, la discapacidad, el género, el estado de embarazo o si una persona es LGBT. Es importante saber que mi padre, mis tías, mis tíos y mi hija pequeña no sufrirán discriminación por su edad o su género. La Propuesta 1 hará precisamente eso. Tambien, por ejemplo, la Propuesta 1 ayudará a las mujeres que han sido víctimas de abuso doméstico a obtener justicia en los tribunales; impedirá que los empleadores del sector público discriminen a nadie en la contratación, los ascensos y el pago; y garantizará que las personas mayores y discapacitadas tengan acceso a las instalaciones públicas y de votación.

La Propuesta 1 también salvaguardará los derechos reproductivos, incluido el derecho al aborto, en la constitución estatal. Si bien Nueva York actualmente tiene leyes que brindan un fuerte acceso a la atención de la salud reproductiva, estas leyes pueden cambiarse dependiendo de quién sea el gobernador o quién esté en la legislatura estatal. No podemos arriesgarnos a permitir que algo así suceda aquí en Nueva York. Las mujeres jóvenes como yo y mi hija merecen tener acceso a servicios de salud reproductiva, y garantizar que estén incluidos los derechos reproductivos en la constitución estatal es la capa de protección permanente que necesitamos para asegurarnos de que los políticos no puedan revocarlos en el futuro.

Todos los neoyorquinos merecen la libertad de controlar sus propias vidas, futuros y decisiones sobre atención médica, y no podemos permitir que quienes son elegidos o designados para nuestro gobierno crean o apliquen leyes de manera que pongan a algunas personas por delante de otras. La Propuesta 1 les da a los votantes, no a los políticos, el poder de defender nuestros derechos fundamentales y garantizar que Nueva York sea un estado donde el gobierno no pueda discriminar a nadie. Les insisto a todos mis amigos, vecinos y votantes de Nueva York a votar SÍ en la Proposición 1.

Perla Silva, Coordinadora Superior de Participación Cívica de Se Hace Camino Nueva York