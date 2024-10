Sebastián Yatra comparte foto y emotivo mensaje para despedir a Liam Payne

El cantante Sebastián Yatra se sumó a la larga lista de famosos que han expresado su amor y respeto tras la noticia del fallecimiento de Liam Payne. El colombiano compartió una conmovedora foto y un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para rendirle tributo al ex One Direction.

En su publicación, Yatra refleja la admiración que siempre ha sentido hacia el cantante y la influencia que tuvo tenido en su carrera. El mensaje resalta la importancia de las batallas internas y la empatía que muchas personas necesitan en los momentos difíciles de su vida.

“Esta noticia me deja el corazón triste. Nuestras batallas internas muchas veces son las más grandes. Creo que la empatía es uno de los antídotos que más necesitamos. Liam y su grupo fueron una de mis primeras inspiraciones para arriesgarme a entrar este mundo y dejaron su huella en mis composiciones. ¡Lo voy a extrañar!”, aseguró Sebastián.

“Ojalá encuentres las respuestas que buscabas donde sea que continúe tu existencia y que si esto pasó es porque este último aprendizaje lo vas a encontrar en otro lugar que nosotros aún desconocemos. Por ahora nos dejas a nosotros aquí con mucho para reflexionar y con mucha música que de alguna forma siempre te mantendrá en este plano con nosotros”, agregó.

Como era de esperarse, los seguidores de ambos artistas de inmediato reaccionaron con cariño, mostrando su apoyo y aprecio por las bellas palabras de Yatra hacia Liam y algunos reflexionaron sobre el mensaje.

“Amo este discurso. Empatía es lo que se necesita, nunca sabes las batallas internas que muchos atravesamos. Al menos decir hola o dar un abrazo puede ayudar demasiado a alguien que esté atravesando por ansiedad, estrés o ataques de pánico.

Me ha tocado vivir con ansiedad y ataques de pánico son episodios terribles, nadie te comprende y te dicen que estás loco, pero no es locura, es un problema serio. Por fortuna he sabido manejarlos y controlarlos. Para otros no es la misma historia, algunos recurren al alcohol las drogas y hasta la muerte. Que en paz descanse, me da mucha tristeza, era tan joven”, dijo un usuario.

“Que descanse en paz. Hermoso homenaje Sebas. Liam era un artista increíble y marcó nuestra historia de la música. Le dedicaré una música al piano en homenaje para él y para su familia”, aseguró otro.

“Un artista talentoso que conocía la fama y lo que conlleva la misma cuando todavía era muy joven. Siempre su música acompañará en este plano a todos sus fans. Que descanse en paz Liam”, agregó uno más.

Sigue leyendo:

· Kate Cassidy, novia de Liam Payne, estaría “devastada” por supuesta infidelidad del cantante

· Liam Payne: autoridades dijeron que él “saltó del balcón”

· Familia de Liam Payne está “desconsolada” por la muerte del cantante