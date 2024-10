Yailin La Más Viral y su extravagante outfit en los Premios Billboard de la Música Latina 2024

Los Premios Billboard de la Música Latina 2024 son una oportunidad para reunir a lo más destacado de la industria y si hay alguien que ha sabido ser mediática en el último año es Yailin La Más Viral.

En esta oportunidad, la cantante dominicana asistió con un vestido con una gran cantidad de detalles metalizados que le dieron una apariencia futurista a la artista.

En esta ocasión, la intérprete de Narcisista lució un corsé muy llamativo que dejaba al descubierto buena parte de su silueta.

También llevó un bolso plateado que hizo juego perfecto con su atuendo para esta importante celebración.

En el luego le persiguen si podía mantenerlo e indicó:

“Esto es un sueño hecho realidad”, comentó la famosa, quien dijo que está enfocada en su carrera artística para seguir creciendo. “

Además, reveló: Me siento muy orgullosa de que me tomen en cuenta y vean mi trabajo”.

Yailin La Más Viral explicó que se dividiría la gala para ver a los distintos cantantes derrochar nostalgia. “Yo no soy muy fan de nadie, yo soy fan de Ana Gabriel, cosa así, pero quiero ver a todo el mundo”, dijo.

Entre sus próximos proyectos, la joven comentó: “Hice un tema con Randy, yo creo que sale aproximadamente en una semana”.

Esta gala también sirvió para que la ex de Anuel AA mostrara cómo quedaron sus ojos, que ahora tienen un nuevo color luego de que se sometiera a una operación.

El público no dudó en reaccionar al look de la famosa y por eso se leyeron varios comentarios en la cuenta en Instagram de la cadena Telemundo.

“Hermosa, me dijeron que no apostara a ella y lo dije, yo apuesto a ella porque tiene mucho y no importa los errores, lo importante son las ganas que ella le puso a todo después que nació su bebé y comprendo el amor de ser madre, mujer y artista me hace feliz verla así”, escribió una usuaria.

Otros dijeron: “¿Y qué fue lo que se hizo en sus ojos? Padre”, “Ella se ve muy linda, se ve que tiene sus errores, como todos”.

Sigue leyendo:

· Premios Billboard de la Música Latina 2024: Los mejores looks de la alfombra roja

· Telemundo y Billboard anunciaron hoy la edición 2024 de los Premios Billboard de la Música Latina

· El romance en los Premios Billboard: Daniel Arenas con Daniela Álvarez y Marc Anthony con Nadia Ferreira