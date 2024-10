Harris promete oportunidades económicas a hombres latinos para que logren obtener préstamos

La candidata demócrata Kamala Harris tuvo una entrevista con Telemundo en donde aseguró que trabajará para llevar más fondos a los bancos comunitarios para ayudar a los hombres latinos para que logren obtener préstamos financieros para invertir en pequeñas empresas.



El presentador Julio Vaqueiro fue el encargado de llevar a cabo la entrevista con la vicepresidenta Harris, quien aseguró que “necesitamos construir una economía fuerte que apoye a la clase trabajadora”, compartió en una plática en inglés que fue traducida en español.

“Llevaré capital a los bancos comunitarios”

“Sé que los hombres hispanos suelen tener más dificultades para obtener préstamos de los bancos debido a sus conexiones y al hecho de que las cosas no están necesariamente preparadas para que ellos califiquen”, comentó la candidata demócrata.



“Por esa razón, estoy centrada en ver qué podemos hacer para llevar más capital a los bancos comunitarios que entienden mejor a la comunidad para que podamos darles ese tipo de préstamos”, confirmó Harris a Vaqueiro



La campaña de Harris está apuntando hacia la comunidad hispana, ya que podrían cambiar el resultado en estados como Pensilvania, Arizona y Nevada. “Los latinos tienen sueños y esperanzas, pero no siempre el acceso”, expresó.

“Votantes latinos quieren un presidente que invierta en sus sueños”

Entre sus propuestas, explicó que busca reducir los costos de vida en general, y lograr que más personas sean dueñas de sus propias viviendas al crear beneficios para los primeros compradores, así como ampliar oportunidades laborales.



“Los votantes latinos entienden que quieren un presidente que invierta en sus sueños”, indicó en la entrevista de Telemundo desde Washington D.C.



“Yo entiendo a la gente trabajadora, entiendo los sueños que tienen las personas para sus hijos y que están dispuestas a trabajar duro para lograrlos. Tenemos que crear oportunidades”.



Por su lado, Matt Barreto que es encuestador de la campaña de Harris, dijo a The Associated Press que “estamos muy seguros de que estas políticas resuenan porque las hemos visto en discursos y grupos de discusión. Les habla a los hombres latinos en particular sobre cómo tener éxito y alcanzar el sueño americano”.



En 2020, AP VoteCast descubrió que el 9% de los votantes de todo el país se identificaron como latinos y el 63% de ellos, apoyaron a Joe Biden en las elecciones que estuvieron definidas por la pandemia. Pero, durante estas elecciones, se tiene en primer plano la economía, la inmigración, el derecho al aborto y la democracia.

“Pienso en la comunidad latina en términos de ambición”

Durante la entrevista para el canal hispano, Harris también mencionó que trabajaría para duplicar el número de programas de aprendizaje registrados. Destacó que eliminaría los requisitos de título universitario para ciertos empleos del gobierno federal y además, alentaría a los empleadores privados a hacer lo mismo.



“Pienso en la comunidad latina en términos de la extraordinaria ambición, las aspiraciones, los sueños que existen en la comunidad”, comentó.



La candidata demócrata también se ha centrado para llegar a los hombres negros, a quienes también les propuso préstamos condonables para pequeñas empresas.

Walz hará campaña en programas hispanos

Cabe destacar que Harris ha participado en podcast para atraer a las mujeres más jóvenes. Por su lado, Trump ha hecho lo suyo, pero hacia los hombres jóvenes.



El compañero de fórmula de Kamala Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, también realizará campaña en el canal hispano de Univision, en donde se presentará en dos programas para hablar sobre sus propuestas.

