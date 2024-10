Iker Fimbres tras brillar con Rayados: “No he logrado nada”

El futbolista de Rayados de Monterrey, Iker Fimbres, se consagró como una de las figuras más destacadas en el Clásico Regio ante los Tigres de la UANL luego de marcar dos goles para impulsar la victoria del equipo en la Jornada 12 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

En entrevista ofrecida para TUDN el jugador se mostró bastante centrado a pesar de esta gran actuación y destacó que seguirá trabajando para ayudar lo mejor posible al equipo para sumar minutos y así conseguir los resultados esperados para mantenerse dentro de la Liguilla y luchar por el título de campeón del balompié azteca.

“Más que nada es seguir trabajando, venir como venía haciéndolo estos días, seguirme preparando, no he logrado nada, a seguirle para que se puedan repetir días como el sábado”, expresó.

“Platicamos que son oportunidades que no siempre se nos pueden presentar, nos motiva más a trabajar para cumplir esos minutos y ser uno quien los cumpla”, agregó Fimbres sobre la polémica Regla de Menores de la Liga MX que ha generado controversia en varios equipos como las Águilas del Club América.

Fimbres también detalló que no tenía idea que iba a ser titular para el Clásico Regio en el equipo de Martín Demichelis y sostuvo que supo la noticia durante la charla técnica del entrenador; asimismo afirmó que se mostró gratamente sorprendido por la decisión y por eso dio lo mejor de sí en el terreno.

“No lo sabía, al principio trabajamos ahí y estuve en el cuadro titular, uno o dos días, pero los demás no hicimos parado y lo supe hasta la charla. Son cosas que me han estado pidiendo, que llegue al área, no solía hacer mucho y pues este entrenador con cosas que me ha estado pidiendo y se me pudo dar el gol”.

Sigue leyendo:

–Israel Reyes lanza dardo contra Cruz Azul y minimiza su liderato

–Iker Fimbres cuenta su perspectiva tras ser el héroe de Rayados ante Tigres

–Raúl Jiménez marca nuevamente y persigue récord de Chicharito en Premier League