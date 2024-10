Israel Reyes lanza dardo contra Cruz Azul y minimiza su liderato

El futbolista de las Águilas del Club América, Israel Reyes, se ha convertido en una pieza clave del esquema de André Jardine en este torneo Apertura 2024 de la Liga MX debido a la baja de Emilio Lara y de Kevin Álvarez, por lo que se siente con la plena confianza de hablar en defensa del club y recientemente lanzó un dardo contra la Máquina de Cruz Azul y el liderato que poseen.

El antiguo jugador del Club Puebla no solo se ha ganado la titularidad como lateral derecho de los azulcrema, sino también el derecho de poder hablar en defensa del club y asegurar que todavía no están derrotados; ante este hecho lanzó una advertencia a los cementeros al asegurar que no se confíen de estar en la cima y que se preparen para el resurgir del América en este cierre de temporada regular.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN donde aseguró que ha tenido el mejor torneo de su carrera a pesar de haber estado fuera de acción por un par de semana debido a una lesión; asimismo sostuvo que el equipo tiene todas las cualidades para meterse en la Liguilla y defender su bicampeonato.

“Para mí no es nada surrealista, es algo muy probable, todavía depende de nosotros, para eso tiramos, nos lo debemos a nosotros mismos, a la afición que tiene mucha expectativa por haber quedado bicampeón hasta ahora. Confiamos en que así se pueda hacer, en que los jugadores se recuperen y logremos enderezar este barco”, expresó.

“No pueden darnos por muertos, el grupo cuando está conectado es un equipo difícil de vencer. Ahora estamos enderezando el camino, las cosas se están volviendo a dar. Obvio en Liguilla es donde se ve a los equipos que están hechos, quién puede sr campeón quién no. Por más que en el torneo estés en primer lugar, no te garantiza que puedas ser campeón, puedes quedar en octavo y pasan cosas increíbles. Tenemos la experiencia, hemos sido campeones en momentos muy difíciles”, agregó.

Israel Reyes también afirmó que uno de los temas que más ha afectado al club esta temporada han sido las constantes lesiones de miembros importantes para la plantilla, aunque no dio una respuesta concreta sobre el causante de este tipo de acontecimientos que terminan siendo un problema para el cuerpo técnico con la falta de recambio que pueden lograr en los partidos.

“Muchos dicen que es el exceso de partidos, hay tantas cosas que escucho dentro del vestidor, que también escucho fuera, no sabría decirte. Hay cosas inexplicables que de la noche a la mañana uno llega enfermo, con lesiones inexplicables, mi lesión también que fue muy tonta, por estirar la pierna, no le adjunto a nada este tipo de situaciones. No sabría que responderte, es algo que pasa, es fútbol, lo único bueno es que tenemos un gran grupo, un grupo basto, sale uno y puede entrar otro, los chichos lo han hecho bien, nos hemos agarrado con todo lo que tenemos para poder llevar y seguir arriba en esto”, concluyó el jugador del América.

Actualmente la organización de Coapa se ubica en la décima posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2024 de la Liga MX con un total de 17 puntos para quedar en el último puesto para la Liguilla, por lo que deben seguir sumando puntos si desean mantenerse en el Play-in.

