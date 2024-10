Joven hispana se venga de su novio deportándolo a México tras descubrir infidelidad

Las redes sociales han sido el escenario de muchas historias virales, pero pocas han causado tanto revuelo como la que protagoniza Montse, una joven hispana que decidió tomar una inusual y drástica venganza contra su novio infiel.

Tras descubrir que su pareja la había engañado, Montse, quien reside legalmente en Estados Unidos, optó por devolverlo a México en lugar de enfrentarlo. Este hecho ha generado tanto apoyo como críticas en diversas plataformas.

La historia comenzó cuando Montse y su entonces novio regresaron de un viaje. Mientras usaba el teléfono de su pareja para pasarse algunas fotos, la joven descubrió mensajes comprometedores en Snapchat. Las conversaciones, acompañadas de evidencia multimedia, confirmaron que su pareja la había estado engañando con otra mujer.

Montse, desconsolada y llena de ira, confesó que su primera reacción fue confrontarlo, pero temía que él negaría la situación o, peor aún, que terminaría yéndose con la otra mujer. Esto la llevó a idear un plan de venganza: en lugar de simplemente dejarlo, decidió aprovechar su estatus legal en EE.UU. para regresarlo a México de forma inesperada.

Un plan cuidadosamente ejecutado para deportar a su novio infiel

Según relató Montse en un video viral, invitó a su pareja a un viaje a Six Flags, en San Antonio, Texas, un lugar muy conocido en la frontera. Sin embargo, en lugar de llevarlo al parque de diversiones, la joven cambió la ruta mientras él dormía en el automóvil y se dirigió a la frontera con México. “Yo le dije, ‘yo manejo todo el rato, tú duérmete y ahorita que lleguemos al hotel, yo te hablo, para que descanses'”, narró Montse.

Durante el trayecto, la joven admitió haber tenido dudas sobre lo que estaba haciendo, pero cada vez que recordaba los mensajes que había leído, su decisión parecía más clara. Finalmente, cruzó la frontera hacia Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y cuando su exnovio despertó, lo dejó en una zona cercana con solo $1 dólar y sus maletas. Montse sabía que, al haber ingresado ilegalmente a EE.UU., no tendría forma de regresar sin enfrentar un proceso legal.

“Yo lo traje, yo lo regreso, engañada, pero jamás utilizada”, fue una de las frases más comentadas que la joven dijo en el video que circula en redes. El relato ha generado una avalancha de comentarios, en su mayoría aplaudiendo la creatividad de la chica para manejar la situación, aunque también ha habido quienes expresaron preocupación por las posibles repercusiones legales que ella podría enfrentar por deportar ilegalmente a su expareja.

Reacciones en redes sociales: entre el apoyo y las críticas por deportar a su novio infiel

El video de Montse rápidamente se volvió viral, acumulando miles de vistas, “me gusta” y comentarios. En plataformas como TikTok y Twitter, muchos usuarios apoyaron su decisión y aplaudieron su habilidad para ejecutar una venganza tan elaborada. “Ella hizo lo que muchos no se atreverían a hacer”, comentó uno de los usuarios, mientras otros elogiaban su valentía por narrar la historia públicamente.

No obstante, no todos estuvieron de acuerdo con sus acciones. Algunos señalaron que, al compartir la historia, Montse podría enfrentarse a problemas legales. “Ella, básicamente, está admitiendo haber cometido un delito al devolverlo a México de esa manera. No me sorprendería que esto le traiga consecuencias”, escribió un crítico en Twitter.

Además, existe la posibilidad de que las autoridades puedan investigar el caso, ya que deportar a una persona, incluso si esta se encuentra en situación ilegal, es un proceso que debe ser manejado por las instituciones correspondientes.

¿Qué dice la ley sobre las deportaciones?

En EE.UU., las leyes de inmigración son estrictas. Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cualquier persona extranjera que ingrese al país de manera ilegal, o que cometa un delito, puede ser deportada. Las personas en esta situación suelen ser retenidas en centros de detención hasta que se les programe una audiencia en la corte de inmigración o se les ordene su deportación.

Entre los criterios que las autoridades utilizan para determinar si alguien debe ser deportado están: haber ingresado ilegalmente al país, haber cometido un delito, violar leyes de inmigración o representar una amenaza para la seguridad pública.

Para aquellos interesados en buscar a una persona que pueda estar en custodia de ICE, existe una página oficial para localizar detenidos. El sistema en línea permite ingresar los datos del individuo y verificar si se encuentra en algún centro de detención.

