Nuevos insultos de Trump a Harris: “Vaga”, “la peor” y “lenta”

El expresidente Donald Trump lanzó una serie de nuevos ataques personales contra la vicepresidenta y su rival para las elecciones, Kamala Harris, afirmando este martes que es “vaga”, “lenta” y “la peor”.

“Esta mujer es lo peor. Es increíble”, dijo Trump en una mesa redonda con líderes latinos en Miami, Florida, según reportó NBC News.

Trump empezó sus críticas contra el compañero de fórmula de Harris, el gobernador Tim Walz, diciendo que “cometió un terrible error” al elegirlo. “El 5 de noviembre, ya veremos qué pasa. Pero hay algo mal con él”, dijo, y luego se centró en atacar a Harris:

“Honestamente, hay algo mal, y hay algo mal con ella también. Es lenta, tiene un coeficiente intelectual bajo, algo, no sé qué demonios es, pero mintieron”.

“No necesitamos a otra persona con un coeficiente intelectual bajo”, continuó, según recogió el medio. “Tuvimos una durante cuatro años. No necesitamos a otra”.

Luego el expresidente y candidato presidencial republicano critió a Harris por no hacer eventos de campaña este martes.

“Ellos mienten sobre todo. Y yo iba a atacarla muy duro en la campaña de hoy, pero ahora no tengo que hacerlo, porque ella está libre. Ella está libre. No, no puedo superarlo. ¿Quién demonios se va a tomar un día libre?”, dijo.

Y añadió: “Les quedan 14 días, y ella también se tomará un par de días libres más. ¿Saben por qué? Ella es muy vaga, y tiene esa reputación, y es una lunática de izquierda radical, es más de izquierda que Bernie Sanders o Pocahontas”, dijo, usando el apodo despectivo que le ha dado a la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Trump, quien desde que Harris se convirtió en la abandera demócrata le ha lanzado múltiples ataques personales, ha subido el tono a sus ataqueas en días recientes.

“Y entonces, tienen que decirle a Kamala Harris que ya han tenido suficiente, que ya no pueden soportarlo más. No podemos soportarlo. Eres una vicepresidenta de mierda”, dijo Trump el pasado sábado durante un mitin en Latrobe, Pensilvania.

Harris, por su parte, también ha insultado a Trump, llamándolo “desquiciado”, “inestable” y “fascista”.

