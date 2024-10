Anuncian adaptación mexicana de la serie “The Office” 

La icónica serie de comedia de origen británico “The Office”, que tuvo en Estados Unidos su mejor y más conocida versión a cargo del productor Greg Daniels, tendrá su adaptación mexicana a cargo de los realizadores Gaz Alazraki y Marcos Bucay.

Lo anterior fue revelado por las redes sociales oficiales de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, quien se convertirá en la encargada de “tropicalizar” la historia creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant.

Respecto a los detalles de la trama sobre la nueva adaptación de “The Office” al mercado mexicano, solo se ha revelado, hasta el momento, que se llamará “La Oficina” y que tendría lugar dentro de la empresa Jabones Olimpo, una empresa familiar ubicada en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.

Bienvenidos a La Oficina! Gaz Alazraki y Marcos Bucay nos traen la nueva versión mexicana de The Office. Prepárate para conocer la caótica pero divertida vida laboral en Aguscalientes. La Oficina llega pronto a Amazon Prime” La Oficina

“The Office” a la mexicana

De acuerdo con lo revelado por el medio especializado Variety, “La Oficina” contará con la producción ejecutiva de Máquina Vega, productora del cineasta Gaz Alazraki que ha obtenido gran reconocimiento en México por su trabajo detrás de importantes y reconocidas creaciones como “Club de Cuervos” y “Nosotros Los Nobles”.

Respecto a la dirección de la serie, la cual no cuenta con una fecha estimada de arranque o de lanzamiento, esta correrá a cargo de Marcos Bucay, quien cuenta con experiencia en diversas producciones como “Ugly”, “Fondeados”, entre otras.

Además de los anteriores, y a pesar de no ser mencionado en la publicación de Amazon Prime Video, “La Oficina” contará también con la participación de Francisco Iñigo detrás de cámaras. Sobre el elenco de la serie, aún no se han mencionado mayores detalles.

El anuncio de la adaptación de “The Office” a una versión mexicana generó una verdadera ola de reacciones en redes sociales, siendo la mayoría de reproche, hacia los responsables, por “tratar de emular una serie tan perfecta”.

Con comentarios como “Todavía pueden retractarse y tirar su versión a la basura”, “espero que no sea basura”, “Mejor no, gracias”, entre otros, la gente no dudó en mostrar su rechazo ante esta producción.

La próxima adaptación de “The Office”, la primera para el mercado latinoamericano, se une a la reciente publicación de la versión australiana en la misma plataforma de Prime Video. De igual manera, y aún sin muchos detalles revelados, se reveló que el productor Greg Daniels se encuentra desarrollando una nueva serie ubicada en el universo ficticio de la producción estadounidense.

