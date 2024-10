Disney prepara una película basada en el personaje del Príncipe Azul

Como parte de la “ola” de adaptaciones, remakes, reboots y spin-offs que Disney ha llevado a cabo en los últimos años de sus producciones clásicas, la “compañía del ratón” estaría trabajando en una nueva producción centrada en uno de los personajes más icónicos de sus cintas clásicas: el Príncipe Azul o Prince Charming.

De acuerdo con lo revelado por el medio especializado Variety, la cinta, que cuenta con aún muchas interrogantes respecto a su desarrollo, tendría como director al realizador británico Paul King.

En los últimos años, el nombre del artista inglés se ha convertido en uno de los de mayor relevancia en el plano cinematográfico gracias al éxito alcanzado por las cintas de “Paddington”. De igual manera, y certificando lo anterior, el director logró reconocimiento internacional gracias a “Wonka”.

Respecto a su faceta en televisión, King ha formado parte de diversas producciones inglesas como “Little Crackers”, “Come Fly With Me”, “Dogface” y más recientemente en “Space Force”.

Disney no cede con las adaptaciones

Respecto al guion de la cinta, este correrá a cargo de Simon Farnaby, reconocido por su trabajo en cintas como “Paddington” y “The Phantom of the Open”, entre otras, así como Jon Croker, quien cuenta con experiencia en producciones como “Desert Dancer”, “No One Gets Out Alive”, entre otras.

De acuerdo con lo revelado por el medio Deadline, la cinta del Príncipe Azul estaría desligada de su estrecha relación con las protagonistas de cintas clásicas como “Cenicienta”, “Blancanieves”, “La Bella Durmiente”, entre otras.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre la película, fecha de estreno o posibles actores.

El nuevo proyecto de Disney se une a los recientes anuncios de la compañía respecto al estreno de sus siguientes producciones. En días pasados, se reveló la fecha de estreno de la secuela de una de sus producciones más icónicas “Freaky Friday”, la cual traerá de vuelta a sus protagonistas: la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis y Lindsey Lohan.

Respecto a la sinopsis de esta nueva cinta, ambas actrices retomarán sus papeles como madre e hija en una nueva etapa de su vida. La producción verá la luz el próximo 8 de agosto de 2025.

Aunado a lo anterior, Disney también anunció la fecha de estreno de la adaptación live-action de su cinta animada “Lilo & Stitch”, la cual tendrá como protagonista a la joven actriz Maia Kealoha.

La película saldrá en cines el 23 de mayo de 2025 y contará con la añadidura de otros grandes actores como Zach Galifianakis, Billy Magnussen, entre otros.

