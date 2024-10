Mi plan para reducir los costos de atención médica para las familias latinas

Mi campaña para representar el cuarto distrito de Nueva York en el congreso ha priorizado las necesidades básicas de los votantes del condado de Nassau. He escuchado repetidamente a los votantes latinos hablar de los temas que más les importan. Una de sus preocupaciones más urgentes es el aumento de los costos de la atención médica y cómo éstos costos impactan negativamente a los bolsillos de las familias.

Las familias latinas están trabajando duro para poder alcanzar el sueño americano. Mi abuelo vivió ese sueño: emigró de Italia y trabajó en un camión de basura de la ciudad, y con ese sueldo pudo mantener a su familia. Pero el aumento de los costos de la atención médica hace que ese sueño parezca una fantasía lejana para muchas familias latinas.

Las primas de atención médica exorbitantes y los costos de los medicamentos recetados arruinan los presupuestos mensuales de las familias. Las tasas más altas de personas sin cobertura médica obligan a las familias a retrasar ir al doctor a corto plazo, lo que resulta en costos más altos a largo plazo. Y las opciones de bajo costo para muchos residentes sin cobertura médica en nuestro distrito, como los centros de salud comunitarios, no cuentan con los fondos que necesitan.

En respuesta, desarrollé un plan de políticas específico y de múltiples frentes para abordar las fuentes de estos altos costos de atención médica: en el congreso, presionará para controlar las primas de atención médica y los precios de los medicamentos recetados, reducir la tasa de personas sin cobertura médica y apoyar nuestros centros de salud comunitarios. Todos merecen la seguridad económica que tenía mi familia, y reducir los costos de atención médica nos ayudará a lograrla.

Para reducir los costos de las primas de atención médica, debemos extender permanentemente los créditos fiscales para la atención médica, que expirarán en 2025. Estas medidas cruciales reducen los pagos de primas de atención médica para las personas inscritas en cobertura médica del mercado federal, incluidos 10.000 residentes de este distrito. En 2024, con el crédito fiscal, los residentes de NY-04 con cobertura del mercado federal ahorraron un promedio de $2.840 en primas de cobertura médica, más de la mitad de su pago anual promedio de $5.100. Pero las compañías de cobertura médica comenzarán a fijar sus tarifas para estos planes a partir de la primavera del 2025. En el Congreso, una de mis primeras prioridades es buscar la renovación inmediata de estos créditos fiscales. Trabajaré rápidamente para garantizar que la cobertura sea asequible para 2025.

Los altos costos de la atención médica también son resultado de la especulación con los precios de los medicamentos recetados por parte de las empresas farmacéuticas. El gobierno federal se ha quedado de brazos cruzados durante demasiado tiempo mientras las grandes farmacéuticas han aumentado injustamente los costos para las personas que padecen enfermedades crónicas. Muchas de estas enfermedades, como la diabetes, afectan desproporcionadamente a la comunidad latina. Logramos un progreso crucial cuando la Ley de Reducción de la Inflación finalmente autorizó a Medicare a negociar los precios de los medicamentos recetados, penalizar a las empresas farmacéuticas que aumentan los precios injustamente y limitar el costo de la insulina para las personas de tercera edad. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer. En el congreso, haré que la insulina sea más accesible apoyando la ley bipartidista conocida como La ley de Acceso de Emergencia a la Insulina para suministrar insulina en situaciones de crisis y promover la competencia en el mercado para reducir su costo. También lucharé para endurecer la aplicación de la ley para acabar con la especulación de precios por parte de las grandes empresas farmacéuticas y otras corporaciones que aumentan los precios de la gasolina y los alimentos.

Demasiadas familias de Long Island, particularmente familias latinas, no tienen ningún tipo de cobertura médica. Además de poner en riesgo la salud, no tener cobertura médica cuesta más a largo plazo. Casi 29.000 residentes del cuarto distrito de Nueva York no tienen cobertura médica, incluidos casi 5.000 niños. Para expandir las opciones de cobertura, yo apoyo un programa de de la opción de compra cobertura de Medicaid. Esta política permitiría a los estados abrir Medicaid para que cualquier persona pueda adquirirlo, ya que Medicaid puede ser una opción más asequible que un seguro del mercado federal. Esto ampliará la cobertura médica y aumentaría la asequibilidad de la atención médica para las familias trabajadoras.

Por último, invertiría en las instituciones con fondos insuficientes que brindan atención crucial y de bajo costo a muchos residentes de nuestro distrito. Los centros de salud comunitarios brindan atención médica asequible a muchos residentes. Hay seis en el condado de Nassau, y están principalmente en vecindarios latinos como Freeport, Hempstead y Roosevelt. En el congreso, apoyaría medidas bipartidistas para invertir en centros de salud comunitarios con la meta de ampliar los servicios de salud dental y mental. Y lamentablemente, nuestro hospital de la red de seguridad, el Centro Médico de la Universidad de Nassau, es la única opción de sala de emergencias para los residentes sin seguro en el Cuarto Distrito Electoral de Nueva York. Este hospital ha visto déficits de 9 cifras. Trabajaré para ayudar a los funcionarios estatales y locales a mejorar y preservar la atención en NUMC.

Si uno trabaja duro, debería poder vivir el sueño americano. Eso es lo que todas las familias creen y merecen. Los costos de atención médica fuera de control están devorando el ingreso ganado con esfuerzo y poniendo en peligro ese sueño. En el Congreso, trabajaré para reducir los costos mensuales, ampliar la cobertura médica y mejorar los centros de atención cruciales que sirven a la comunidad latina. Al hacerlo, nos acercaremos más a convertir ese sueño en realidad.

(*) Laura Gillen es la candidata demócrata para las elecciones generales del 5 de noviembre para representar al cuarto distrito de Nueva York.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.