William Levy habla sobre cómo se ha sentido tras su divorcio

El actor cubano William Levy habló recientemente ante las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’ sobre cómo se ha sentido tras su divorcio de Elizabeth Gutiérrez. Hay que recordar que su separación ha generado diversos comentarios, especulaciones y acusaciones.

Estas declaraciones llegan semas después de que el mismo programa de televisión viera a Gutiérrez visitando a Levy en su casa. Durante la conversación que mantuvo Levy con el reportero Jordi Martin aseguró que durante los últimos meses se le ha difamado.

Pese a los comentarios que se han difundido en la prensa, y las acusaciones que se le han hecho, Levy resalta que para él la separación también ha sido difícil. Destaca que un divorcio afecta a todos los que forman parte de la familia, incluyendo, claro está, a los hijos.

“Una separación es de dos no de una sola persona, y en esa separación por medio hay dos niños, dos hijos. La única persona que sufre no es Elizabeth, primero que ella están los niños. Aquí todo el mundo sufre”, dijo.

Dice que durante su matrimonio dio lo mejor que podía, y que procuró en todo momento darle la mejor de las vidas a sus dos hijos. Entre los rumores que se compartieron tras la separación está la solicitud de manutención que hizo Gutiérrez al actor, la cual supuestamente era millonario. Sin embargo, la misma actriz y modelo se encargó de desmentir esa información.

Aunque afirma que han sido meses difíciles, niega haberse sentido solo: “Cuando estoy solo estoy con Dios siempre y tengo a mis hijos, no me siento nunca solo, pero me he sentido decepcionado y engañado“.

Estas son las primeras declaraciones que hace el actor durante meses, explica que no había hablado por para proteger a sus hijos. No niega que ha cometido errores, pero tampoco quiere que se desestime las razones que él tuvo para separarse.

“No es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer, y no cosas materiales sino amor, respeto, admiración”, contó al reportero de ‘El Gordo y la Flaca’.

