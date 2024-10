Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 24 al 30 de octubre

El fado de Mariza en el Lincoln Center

La moderna cara del fado portugués, la superestrella vocal Mariza, llega a Nueva York este jueves 24 de octubre. Mariza capturó la atención internacional por primera vez con el lanzamiento de su álbum de 2001, Fado em Mim. Desde entonces, ha vendido más de un millón de copias de sus grabaciones, ganado docenas de premios y colaborado con luminarias de todo el espectro musical, como Sting, Cesária Évora, Gilberto Gil y Lenny Kravitz. La artista hará su tan esperada presentación como cabeza de cartel en Lincoln Center, en la única parada programada en Nueva York para su gira 2024-2025. En el Alice Tully Hall (1941 Broadway). Choose what you pay. Información:https://www.lincolncenter.org

Cortesía Lincoln Center

Encuentro de España y NYC

El tercer evento anual Live for the Arts se llevará a cabo este jueves 24 de octubre, de 5:00 a 9:00 pm, en INNSiDE by Meliá New York NoMad (132 West 27th Street New York, NY 10001). Celebrando la armonía entre Nueva York y España, Live for the Arts transforma el hotel en un paraíso cultural español con exhibiciones de arte creativo, conversaciones interesantes, presentaciones musicales en vivo e instalaciones de arte inmersivas en las habitaciones, todo mientras se disfruta de deliciosa gastronomía y vinos españoles. Gratis. Para registrarse, visite: https://www.eventbrite.com.

Cortesía

Disfrute del Fall-O-Ween del Jardín Botánico

El fin de semana Giant Pumpkin Palooza en el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG) es un evento de Fall-O-Ween para todas las edades. Este viernes, sábado y domingo, 25, 26 y 27 de octubre, de 10 am a 5 pm, los asistentes podrán disfrutar de eventos y actividades para toda la familia. Capture la mejor foto familiar disfrazado con un fondo otoñal festivo, observe al escultor y tallador de calabazas favorito de los fanáticos, Adam Bierton, y su equipo tallar una calabaza gigante, conozca a marionetas gigantes y disfrute de manualidades y actividades prácticas. Además, podrá comprar deliciosos snacks, dulces y bebidas. Para más información, visite: https://www.nybg.org/event/fall-o-ween.

Cortesía NYBG

Matinée Colombiano

Este sábado 26 de octubre a las 11:30 am en el Quad Cinema, el Colombian Film Festival tendrá un evento especial para apoyar el encuentro de cine anual mientras se disfruta de la divertida película colombiana “La pena máxima”. Los asistentes podrán reír, saborear cócteles patrocinados por Ron Viejo de Caldas y una picada colombiana. El Quad Cinema está ubicado en el 34 West 13th Street New York, NY 10011. Para boletos, visite: https://www.eventbrite.com.

Cortesía

Celebración de Halloween en Spooky City

El Museum of the City of New York celebrará otra edición de Spooky City. Únase a la fiesta de brujas este sábado 26 de octubre para disfrutar de actividades de Halloween para visitantes de todas las edades, incluyendo una actividad de “truco o trato” por las galerías del museo. De 1:00 a 4:00 p.m, habrá una búsqueda del tesoro, narración de cuentos y manualidades; y de 2:00 a 3:00 p.m., los asistentes, niños y adultos, lucirán su disfraz en una pasarela inspirada en el terror. Los mejores disfraces recibirán un premio. Gratis. Para más información, visite: https://www.mcny.org.

Cortesía

Christian Nodal en el Barclays

Uno de los cantantes que ha revolucionado la música mexicana con su fusión de mariachi con norteño, Christian Nodal, está recorriendo el país con su gira “Pal’ Cora Tour”, y este sábado es el turno de los fanáticos de Nueva York. Los muchos éxitos del famoso artista se escucharán en el escenario del Barclays Center este sábado 26 de octubre, a las 8 pm. Informes ticketmaster.com.

AP -Chris Pizzello

Kany García en el Madison Square Garden

Kany García culminó con éxito su gira por Latinoamérica, donde más de 50 mil personas fueron testigos de su obra musical, y ahora está recorriendo Estados Unidos por lo que el domingo 27 llegará al Theater del Madison Square Garden. La puertorriqueña sigue consolidándose como una de las artistas más queridas y admiradas en la escena musical en español, con nuevos éxitos como “Te lo Agradezco” y “Aguita e Coco”, así como con sus clásicos “Confieso”, “Para Siempre” y “Hoy ya me voy”,entre muchos otros. A las 8:00 pm. Entradas: http://www.ticketmaster.com.

AP-Berenice Bautista

Día de los Muertos en Grand Central

Para celebrar el Día de los Muertos, Espolòn Tequila se ha asociado con el reconocido diseñador de eventos y flores Raúl Àvila, encargado de la decoración y diseño de la Gala del MET, para crear la “Ofrenda Viva”, una instalación interactiva que estará adornando el Vanderbilt Hall en Grand Central Terminal. La exhibición estará abierta al público de 8:00 am a 8:00 pm, los días martes 29 y miércoles 30 de octubre, y contará con más de 100,000 cempasúchiles y 7 grandes ofrendas. Habrá degustaciones de Flor de Oro, el tequila de Espolòn, elementos interactivos donde los visitantes podrán dejar notas para sus seres queridos, artículos tradicionales del Día de los Muertos de artesanos hispanos locales, y mucho más. Información: www.espolontequila.com/en-us/

Off Broadway: Drag The Musical

Risas, risas y más risas, acompañadas por un gran talento actoral y vocal, es lo que ofrece el recién estrenado show “Drag: The Musical”. La historia cuenta como dos casas drag compiten por la supremacía en una divertida batalla de moda, familia y perdón. Después de una amarga ruptura, dos amigas drags separadas llevan sus tensiones a un punto de ebullición cuando abren clubes rivales. En esta historia de “reina contra reina”, de rencor y supervivencia, solo hay una regla: no se permite hacer playback. El destacado elenco está liderado por Alaska Thunderf*ck como Kitty Galloway y Nick Adams como Alexis Gillmore, junto al compositor multiplatino Tomas Costanza y la exitosa cantante Ashley Gordon. La producción está dirigida y coreografiada por Spencer Liff. Se presenta en el New World Stages ((340 West 50th Street). Para más información y boletos, visite: https://dragthemusical.com.

Nick Adams, Eddie Korbich y Alaska Thunderf*ck . Foto: Matthew Murphy @MurphyMade

Restaurantes: Medium Rare llega a Nueva York

Los amantes de la carne están de beneplácito ya que la cadena de restaurantes originaria de Washington DC, Medium Rare, acaba de abrir su primer local en la ciudad. Famoso por su menú pre-fix, que incluye pan artesanal, ensalada, culotte steak acompañado de una deliciosa salsa especial de la casa, y papas fritas, por sólo $34.95, este restaurante está listo para conquistar a los exigentes comensales neoyorquinos. Aún mejor, las segundas porciones de los platos principales son gratuitas, así que nadie saldrá con hambre.

Foto: ALex Staniloff

Como postres sirven un enorme trozo de torta de chocolate o de zanahoria, tartas de limón o manzana y un clásico sundae de chocolate caliente. En cuanto a los cócteles, ofrecen el Pineapple Mule, el Hibiscus Margarita, el Lavender 75, y el Gold Rush, sangría de Blackberry, vinos y cervezas. Hay un menú para vegetarianos, a base de champiñones, y un brunch de fin de semana con varias opciones aparte de carne, como los eggs benedict y la french toast. Está ubicado en el 488 Third Avenue, en Murray Hill. Más información y reservas en: https://www.mediumrarerestaurant.com/nyc.