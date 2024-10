Artur Beterbiev no cree necesaria una revancha contra Bivol: “Todo quedó claro”

El boxeador ruso y campeón unificado de los pesos súper medianos, Artur Beterbiev, consideró que no es necesario protagonizar una revancha contra su compatriota Dmitry Bivol luego de la victoria que obtuvo hace unas semanas en Arabia Saudita; sostuvo que el resultado de la pelea fue bastante claro a su favor y no cree que sea necesario volver a verse las caras en el cuadrilátero porque resultaría el mismo final.

Estas declaraciones las realizó Beterbiev durante una entrevista ofrecida al portal ruso RT, donde consideró que ya no tienen nada que demostrar debido a que ya ganaron de forma contundente; asimismo resaltó el total respaldo de los jueces en el encuentro que terminaron dándole el triunfo por decisión.

“Creo que nosotros ya definimos lo que había que definir con Bivol. Su esquipo está haciendo un gran problema por nada sobre el veredicto de los jueces, pero yo gané la pelea. Si hubiera sido diferente, no me habrían dado la victoria a mí”, expresó.

“No me interesan las discusiones sobre si merecía o no (la victoria). Me levantaron la mano a mí, y eso es todo. Por supuesto, me habría gustado ganar de forma más contundente, pero tenemos lo que tenemos”, agregó Beterbiev en sus declaraciones.

Para finalizar, Beterbiev enfatizó que no le ve sentido a esta revancha e incluso resaltó que ni siquiera sus promotores estuvieron en Arabia Saudita para poder ver el resultado; recordemos que ese día Bob Arum no pudo asistir debido a que estaba guardando el Yom Kippur, el día sagrado para el judaísmo.

“En mi opinión, no tiene sentido hablar de una revancha. Por supuesto, si llega una oferta interesante, la consideraremos. Pero, ¿hay alguna razón de peso para una revancha? Todo quedó claro (en la primera pelea). Basta con decir que mis promotores no estuvieron presentes en Riad, a diferencia de los de Dmitry”, concluyó Beterbiev.

Sigue leyendo:

–Dana White quiere llevar la UFC a España “lo antes posible”

–William Scull asegura que es el único digno para enfrentar al Canelo Álvarez

–Bob Arum descarta una revancha entre Bivol y Beterbiev