William Scull asegura que es el único digno para enfrentar al Canelo Álvarez

El boxeador cubano y recientemente consagrado como campeón mundial súper mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), William Scull, se mostró bastante positivo en poder llegar a un acuerdo con el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez para organizar un combate al asegurar que no tiene ninguna otra opción al tener el único cinturón que le falta y que justamente perdió al no cumplir con los lineamientos de la FIB por enfrentarse contra Edgar Berlanga hace unas semanas.

Scull logró quedarse con el cinturón de campeón luego de derrotar a Vladimir Shishkin por decisión unánime el sábado pasado en Alemania posterior a que el organismo se lo retirara al tapatío; con esta actuación el cubano demostró que tiene grandes capacidades físicas y deportivas para poder convertirse en un ferviente rival del Canelo para convertirse en el próximo campeón unificado de los pesos súper medianos.

“Hasta hoy no se ha hablado nada de eso, pero en su momento llegará esa conversación. Canelo tiene pelea para mayo y todos los tiempos apuntan a una posible unificación porque él a la vista no tiene a más nadie. Canelo está calladito en su esquina. Hay que esperar a que nos avisen. Yo me voy a comenzar a preparar con la vista en Canelo. Me encantaría pelear con él porque sería otro sueño cumplido más”, expresó durante una entrevista ofrecida al periodista Jorge Ebro, de El Nuevo Herald.

Para finalizar, el nuevo campeón mundial no solo consideró que puede darle una interesante pelea al mexicano, sino también cree que tiene todas las posibilidades para convertirse en un verdadero dolor de cabeza para él en caso de verse las caras en el cuadrilátero.

“Cuando miras ahí no hay más nadie que William Scull porque tengo el cinturón de la FIB que era de él. Seguro que él no se va a enfrentar con Osley Iglesias, que es grande, fuerte, zurdo. Christian Mbili es otra bestia que no tiene mucho que ofrecerle a él. El único que tiene algo que ofrecerle, que puede ponerle un plato en la mesa soy yo que tengo un título mundial. Calculo que todos los caminos conducen a mí”, resaltó.

“Creo que contra él podría lucir un poco más. Es el estilo perfecto para yo lucir un poquito más. Sería una gran pelea para yo sacar a relucir mi boxeo. Todavía me falta por florecer. Soy campeón mundial, pero sé que puedo más. Contra Canelo sería una pelea linda, limpia y técnica como me gusta a mí”, concluyó el peleador en sus declaraciones.

