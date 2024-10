FOTO: Fernando Colunga reaparece de manera pública en evento de Televisa 

El actor mexicano Fernando Colunga sorprendió a propios y extraños al reaparecer, de manera pública, en un evento de la cadena mexicana Televisa junto a varios de sus colegas intérpretes.

Respecto al evento que “trajo” de vuelta al artista de 58 años ante los reflectores, este consistió en el UpFront de TelevisaUnivisón, el cual tuvo lugar la noche del pasado 23 de octubre en la Ciudad de México.

Durante el evento, y como una prueba infalible de su presencia, Colunga se dejó retratar con diversos actores de la misma cadena como Gabriel Soto, David Zepeda, Arath de la Torre y Diego de Erice.

¿Fernando Colunga vuelve a Televisa?

La reciente finalización de su melodrama “El Conde”, a través de la cadena Telemundo, generó el entusiasmo y emoción de los seguidores del actor por verlo nuevamente en una producción de Televisa.

Sin embargo, y hasta el momento, no se ha revelado si el intérprete de melodramas como “La Usurpadora”, “Esmeralda”, “Soy Tu Dueña”, entre otros, se encuentra trabajando en un nuevo proyecto de cualquier tipo.

La reaparición de Fernando Colunga en el evento de los proyectos de Televisa para 2025, se suma a la reciente entrevista que brindó el actor al programa “Al Rojo Vivo” de la cadena Telemundo, en donde mencionó, entre otras cosas, que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida.

Estoy muy feliz, la vida me ha tratado bien, estoy muy contento, estoy muy agradecido con la vida, con el resultado de las cosas, con mi familia, con el momento que estoy viviendo. Yo creo que eso se refleja, te da energía, te da otra perspectiva” Fernando Colunga – Actor

En la misma conversación, la estrella televisiva también aclaró la razón por la que no usa redes sociales debido a la forma en los rumores y “chismes” se convierten en noticias: “Respeto mucho las redes sociales, no las uso, pero las entiendo. Yo vengo de un mundo en donde creo que las cosas deben una seriedad y un respeto y a veces veo que un chisme se convierte en una noticia, todo el mundo lo replica y me da mucha risa”.

Por lo anterior, Colunga mencionó que él prefiere “salir” y platicar con la gente y escucharla con el objetivo de “acercarse con la gente”.

Las recientes apariciones de Fernando Colunga se enmarcan en la serie de rumores, viralizados a inicios de año, sobre el supuesto nacimiento de su primer hijo junto a la también actriz Blanca Soto. Hasta el momento, y de manera lógica, el actor no ha mencionado o abordado dicho tema de manera oficial.

Continúa leyendo:

Fernando Colunga celebra en Al Rojo Vivo el éxito en rating de la telenovela ‘El Conde: Amor y Honor’

Marjorie de Sousa contó cómo fue trabajar con Fernando Colunga

Blanca Soto reaparece en redes sociales con una publicación centrada en Fernando Colunga