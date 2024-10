Joe Girardi dio las claves para que los Yankees ganen la Serie Mundial

Los New York Yankees volvieron a una Serie Mundial 15 años después. Esta vez ante Los Ángeles Dodgers, contra los que buscarán levantar su campeonato número 28.

En aquella última Serie Mundial que el equipo del Bronx jugó en 2009 ante los Philadelphia Phillies el manager de novena era Joe Girardi. Quien estaba en su segunda temporada con los Yankees y los llevó a levantar el título luego de ganar 103 juegos en la temporada regular.

Recientemente el último manager que llevó a los Yankees al campeonato habló para MLB.com y comentó algunos aspectos clave que debería tener en cuenta Aaron Boone si quiere ganar la Serie Mundial ante los Dodgers.

“Hay muchas decisiones que tomarás sobre el roster. Miras a los Dodgers y tienen algunos bateadores zurdos bastante buenos”, inició Girardi sobre la forma de afrontar los bateadores rivales desde el bullpen.

“¿Qué significa eso para los Yankees y lo que harán con su bullpen, y cómo lo abordarán? Empiezas a analizar todos los escenarios que puedas. Nunca puedes cubrir todo, pero lo intentas“, comentó.

Derek Jeter y Mariano Rivera con el trofeo de la Serie Mundial. Crédito: AP

Para Girardi una de las claves pasa por no enfrentar a Shohei Ohtani, máxima figura de los Dodgers, con hombres en base. “Tienes que sacar a los bateadores ocho y nueve. No quieres que Ohtani llegue al bate en situaciones donde realmente tengas que lanzarle. Parece que intentaron trabajar mucho por dentro con él en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, y si no logras meter la bola lo suficiente, va a castigarte. Estás caminando sobre una línea muy fina. Es un gran bateador; va a conseguir sus hits. Sólo asegúrate de que no sean con gente en base”.

El ex manager también aprovechó para elogiar a Aaron Judge, estrella de los Yankees, y para lanzar su predicción en la Serie Mundial. La cual asegura que ganarán los de Nueva York en siete juegos.

“Realmente se ha desarrollado en el verdadero líder del equipo, simplemente una potencia increíble. Batear .322 en la temporada regular con toda esa producción es verdaderamente asombroso. Es un jugador completo, y el hecho de que tenga la capacidad de jugar en el jardín central con ese tamaño es absolutamente increíble”, explicó.

Sin duda esta Serie Mundial será de las de mayor expectativa en los últimos años. Pues enfrenta a los dos mejores equipos de toda la temporada y Girardi sabe lo intensa que será la lucha por el campeonato.

“Esta es una serie fantástica los equipos son algo similares en cierto sentido. Ambos son muy buenos ofensivamente, y la parte final de sus bullpens ha lanzado bastante bien. Sé que este es un momento muy emocionante para Aaron Boone, y estoy muy feliz por él, porque ha tenido que trabajar muy duro”, cerró Girardi.

Sigue leyendo:

Aaron Boone sobre la posibilidad de enfrentar a Ohtani como lanzador en la Serie Mundial

Los 13 pitchers que estarán en el roster de Yankees para la Serie Mundial

Giancarlo Stanton y sus impresionantes números ante los Dodgers