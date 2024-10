José Mourinho hizo tremenda ‘pataleta’ al ser expulsado ante Manchester United

José Mourinho, técnico del Fenerbahce, volvió a hacer de las suyas, esta vez en la Europa League en el encuentro su equipo y su exequipo: el Manchester United.

‘The Special One’ acabó expulsado, vio la roja en el 58′, pero ‘su’ Fenerbahçe logró sacarle un empate (1-1) a los ‘diablos rojos’.

Comenzó atacando el ‘Fener’, pero golpeó primero el United en el 15′. Recuperó Ugarte, condujo la contra Garnacho, cedió atrás Zirkzee y marcó, con la diestra, llegando desde atrás, Eriksen. Pudo ampliar distancias Rashford tras un doble recorte en el 22′. Sin embargo su remate salió rozando el palo.

A partir de ahí, comenzó el tradicional ‘vía crucis’ en defensa de los de Ten Hag, que, sorprendentemente, colocó a Mazraoui como número 10. Ugarte sacó un remate a bocajarro de Tadic en el 23′ y Onana se lució con un doble paradón a a dos cabezazos del exsevillista En-Nesyri en el 37′.

Poco más le duró la alegría al Manchester United. El Fenerbahçe empató en el 49′, nada más salir del descanso. Centró desde la izquierda Saint-Maximin y cabeceó, esta vez a la red, En-Nesyri.

De pronto, en el 58′, José Mourinho se tuvo que marchar expulsado por protestar. Desde la grada del Sükrü Saraçoglu vio los mejores minutos del United, que comenzó a acumular ocasiones sin éxito.

Rashford, ya con Casemiro sobre el césped, desperdició un (mal) pase de la muerte de Dalot en el 60′ y Livakovic emuló a Onana con un doble paradón en el 68′: primero a tiro de Mazraoui desde fuera del área y, acto seguido, a un cabezazo de De Ligt.

La peor noticia para el United llegó con el partido casi acabado. Antony, que había entrado por Rashford en el 73′, se retiró lesionado, y en camilla, en el 88′.

Al final, empate que deja ambos en tierra de nadie. El Fenerbhaçe suma cinco puntos y los ‘diablos rojos’ sólo tres. Sus tres partidos se cuentan por empate.

Mourinho pidió un premio y un título del pasado

José Mourinho, director técnico de Fenerbahçe, aseguró que, si Manchester City es culpable de las irregularidades financieras de las que se le acusan, tienen que pagarle el bonus por ganar la Premier League 2017-2018 y darle el título.

El portugués dirigió a aquel Manchester United que ganó la UEFA Europa League y que terminó subcampeón en la Premier League 2017-2018, a 19 puntos de Manchester City, en lo que Mourinho consideró como uno de los grandes logros de su carrera.

“Creo que aún tenemos una oportunidad de ganar la liga”, dijo el entrenador portugués este miércoles en Estambul, en la previa del partido de la Europa League contra Manchester United.

“Quizás sancionen a Manchester City con la pérdida de puntos y ganemos esa liga. Entonces tendrán que pagarme un bonus y darme la medalla”, agregó Mourinho.

Sobre la situación actual del United, que comenzó la temporada con 11 puntos de 24 posibles y sin ganar ninguno de sus dos partidos en el torneo continental, Mou dijo que no piensa en ello y que les ha deseado lo mejor desde que fuera despedido en 2018: “Me fui sin rencor. Si las cosas no están yendo genial, no es algo que me haga feliz, pero ni tengo tiempo ni tiene sentido para mí estar pensando en lo que pasó y en lo que pasa allí”.

Seguir leyendo:

Mourinho bromea sobre el caso del Manchester City: “Tendrán que darme la Premier”

José Mourinho realiza curioso gesto en protesta por fuera de juego

José Mourinho no duda en nombrar a Lionel Messi como el mejor futbolista de los últimos años