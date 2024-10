Miss Universo 2024: candidatas comienzan a viajar a México para el certamen 

Varias candidatas salieron de sus países para viajar a México por el Miss Universo 2024, que se celebrará el 16 de noviembre.

En redes sociales, algunas participantes han compartido fotos de cómo se han despedido de su gente para asumir la importante labor de representarlos en el concurso de belleza más importante del país.

Entre las misses que se han visto está Halima Hoy, de Belice. Su organización escribió en Instagram: “Miss Universo Belice, Halima Hoy, partió oficialmente de Belice para la etapa final de su preparación antes de dirigirse a la Ciudad de México para la 73° Competencia Miss Universo. Fue un momento emotivo para nuestra Embajadora de Belleza de Belice y Campeona de UNICEF para Niños, ya que la realidad de este increíble viaje comienza a instalarse”.

Otra de las candidatas es Ana Gabriela Villanueva, guatemalteca, quien dijo en su cuenta en Instagram: “No pude evitar que se me salieran las lágrimas ayer al despedirme de mis personas favoritas. Sólo Diosito y nosotros sabemos lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí hoy, porque esto no ha sido trabajo solo mío, ha sido de todos nosotros. Jamás pensamos llegar hasta acá, pero Dios y la vida nos ha premiado de manera extraordinaria y hoy estoy aquí para representar no solo el esfuerzo mío ni de mi familia, sino el de todos los guatemaltecos. Mil gracias a cada persona que se ha tomado el tiempo de enviarme un mensaje deseándome éxito”.

La paraguaya Naomi Méndez fue otra de las que viajó hace unos días a México e incluso se reunió con Raúl Rocha, presidente del Miss Universo: “¡Qué día tan increíble! Hoy tuve el honor de visitar las oficinas de Miss Universo en México y no puedo estar más agradecida por la calurosa bienvenida que me dieron. Un enorme gracias al presidente Raúl Rocha, al vicepresidente Mario Búcaro, al asesor Osmel Sousa , y a todo el equipo maravilloso que hizo que este momento fuera inolvidable ¡No puedo esperar para compartir más con todos ustedes!”.

El Miss Universo se alista para elegir en unas semanas a la sucesora de Sheynnis Palacios, por eso desde ya varias candidatas viajan o están en México para enfrentar esta increíble experiencia en sus vidas.

