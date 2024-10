Trump alabó en privado a Maduro, aseguró exasesora de la Casa Blanca

Una exfuncionaria que se desempeñó como asesora principal en seguridad nacional y contraterrorismo durante la administración de Donald Trump, reveló que vio cómo el expresidente alabó a Nicolás Maduro en privado.

En una entrevista concedida a EFE, Olivia Troye afirmó que mientras Trump criticaba abiertamente al gobierno de Nicolás Maduro, en privado mostraba admiración por él, y lo describió como un “hombre fuerte”.

Troye, una republicana que decidió apoyar a Kamala Harris en las próximas elecciones, compartió su experiencia sobre el “conflicto interno” que vivió durante su tiempo en la Casa Blanca.

Asistentes de Trump quedaron “perplejos” con sus comentarios

Uno de los aspectos más desconcertantes para ella fue la forma en que Trump se refería a dictadores y líderes autoritarios. En reuniones donde se discutían políticas hacia Venezuela, el expresidente elogió a Maduro, lo que dejó a Troye y otros asistentes perplejos.

“Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedé confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo ‘libertad para Venezuela‘, diciendo todas esas cosas, y aquí está el presidente afirmando que Maduro es fuerte”, apuntó Troye.

Troye expresó a EFE su desilusión al observar cómo el presidente parecía más interesado en “jugar a la política” que en adoptar un enfoque coherente para gobernar. También destacó que esta falta de claridad sobre las políticas hacia Venezuela reflejaba una tendencia más amplia dentro de la administración Trump.

Troye expresó preocupación por retórica antiinmigrante de Trump

Troye admitió sentirse afectada por la retórica antiinmigrante, pues su madre emigró de México y fue criada por ella misma, adoptando el idioma español en la ciudad de El Paso, Texas, y ha mantenido contacto con habitantes en Ciudad Juárez y Chihuahua, en el lado mexicano.

“Cuando un presidente utiliza ciertas palabras y se expresa sobre estos temas, las consecuencias se sienten en nuestras comunidades”, aseguró Troye al respecto.

Con información de EFE

