Gana la lotería un año después de haber superado el cáncer

La historia de John Lingard, un ingeniero informático de 66 años, ha captado la atención de muchos en Reino Unido por una coincidencia extraordinaria que transformó su vida en cuestión de meses.

Tras haber pasado por una dura batalla contra el cáncer de riñón, que implicó someterse a una cirugía mayor para extirpar el órgano afectado, su vida dio un vuelco inesperado: 12 meses después de su operación, Lingard se convirtió en el afortunado ganador de un premio de lotería equivalente a $620,000 dólares.

Este inesperado golpe de suerte le brindó una renovada esperanza y un sinfín de oportunidades para disfrutar de la vida.

Un diagnóstico que cambió la vida a este ganador de la lotería

Hace un año, Lingard fue diagnosticado con cáncer en uno de sus riñones. La noticia fue devastadora para él y su familia, pues implicaba enfrentarse a una serie de decisiones y tratamientos difíciles. Decidido a superar esta prueba, Lingard optó por someterse a una cirugía para extraer el riñón afectado. La intervención fue exitosa, y al salir de quirófano, recibió la esperada noticia de que su estado de salud era estable. Este fue el primer gran cambio positivo en su vida, que poco a poco lo llevó a recuperar la tranquilidad y a enfrentar el futuro con mayor optimismo.

“Cuando recibí el diagnóstico, sentí que el mundo se me venía encima. Pero logré encontrar fuerzas y apoyo en mi familia para someterme a la operación, y fue un éxito. Desde entonces, he decidido vivir cada día al máximo”, relató el ingeniero.

Su enfermedad provocó que el ganador de la lotería perdiera un riñón. (Foto: Shutterstock)

Lingard no solo recuperó su salud, sino que también experimentó un cambio en su fortuna. Un año después de su cirugía, el ingeniero decidió comprar un boleto de Thunderball, uno de los sorteos de la Lotería Nacional del Reino Unido. Al día siguiente, recibió un mensaje de felicitación que indicaba que había ganado un premio. Sin embargo, en un primer momento, Lingard no pensó mucho al respecto, ya que no notó un cambio inmediato en su cuenta bancaria.

Fue hasta el día siguiente cuando, revisando sus mensajes, se dio cuenta de que el premio era mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente: había ganado 500,000 libras, además de 10 libras adicionales en otra línea del boleto. “Al principio, pensé que eran solo 500 libras. Pero cuando miré más detenidamente y vi la cifra completa, decidí que no era buena idea conducir en ese momento y caminé hasta la tienda local para confirmar la noticia”, explicó Lingard entre risas.

Este hombre había estado jugando a la lotería durante más de 30 años, siempre con la esperanza de ganar algún premio significativo. “Siempre creí que algún día ganaría a lo grande. Pero ahora que realmente sucedió, me ha costado un poco acostumbrarme”, comentó a la National Lottery.

Con su premio, Lingard ha decidido invertir en una propiedad en Tenerife, donde planea pasar los inviernos disfrutando del sol. “Sería bueno tener un refugio en un lugar cálido para el futuro, y también para compartirlo con mis seres queridos. Ellos también podrán usarlo para sus vacaciones”, expresó el afortunado ganador.

A pesar de su recién adquirida fortuna, este ganador de la lotería no ha planeado jubilarse por el momento. Confiesa que le gusta su trabajo y que desea continuar en él a tiempo parcial. “Siempre he trabajado y, aunque disfruto pasar tiempo con amigos y jugando al golf, seguiré trabajando por un tiempo más. Pasar por un momento tan difícil con el diagnóstico y tratamiento del cáncer me hizo valorar más cada momento, ya sea en el trabajo, en el descanso o en la diversión”, explicó el ingeniero.

Un año después de su recuperación, Lingard decidió regresar a la playa de Gorleston, un lugar que le brindó paz y le permitió reflexionar sobre su tratamiento y el significado de su lucha contra el cáncer. “Este lugar tiene un significado especial para mí, y jamás habría imaginado que volvería aquí, pero esta vez con una victoria así. Es un recordatorio de que, a pesar de los momentos difíciles, siempre hay luz al final del túnel”, comentó emocionado.

