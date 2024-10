Jardine confiado pese a las lesiones en el América: “Vamos a estar fuertes en la fase final”

El entrenador del América, André Jardine, expresó su confianza en la fortaleza de su equipo para enfrentar la fase final del torneo Apertura, a pesar de las lesiones que han afectado a varios de sus jugadores clave.

“Imposible no aceptar que estamos tristes por el tema de las lesiones, pero tenemos la sensación de que vamos a estar fuertes en la fase final. No me gustaría estar del otro lado y enfrentar al América en la fase final en la que este equipo se vuelve muy peligroso”, aseguró Jardine en declaraciones recogidas por EFE.

Actualmente, el América ocupa la décima posición en la clasificación, último lugar para acceder al repechaje, un rendimiento afectado por la lista de jugadores lesionados, que incluyen a figuras como los uruguayos Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre, el paraguayo Richard Sánchez, el español Álvaro Fidalgo, el colombiano Cristian Borja, y recientemente, el chileno Víctor Dávila, quien quedó fuera del torneo debido a una fractura sufrida en el partido ante Tijuana en la decimotercera jornada.

Sin embargo, Jardine destaca la resistencia del equipo ante estas adversidades: “Las adversidades nos hacen más fuertes. Hoy la lesión de Víctor Dávila se suma a cosas que no nos deberían pasar tanto, pero debemos encontrar fuerzas en los que están”.

A pesar de la crisis de resultados y lesiones, Jardine sostiene que la presión actual no es mayor que en temporadas pasadas. “La presión siempre está. Los dos torneos pasados fuimos líderes con muchos puntos y teníamos gran presión para salir campeones y lo hicimos. Hoy no es diferente, porque en este torneo podemos entrar en el puesto 10 y salir campeón; en la fase final la diferencia de puntos no existe más”, enfatizó.

En la próxima jornada, el América enfrentará al Monterrey, equipo que actualmente ocupa el tercer puesto, en un duelo que pondrá a prueba la capacidad del equipo de Jardine de sobreponerse y reafirmar su posición como contendiente a pesar de las circunstancias.

