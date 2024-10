Revancha entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev se cae a pedazos

El promotor de boxeo, Bob Arum, decidió aplacar un poco la emoción sobre una posible revancha entre el campeón unificado de los pesos semi pesados, Artur Beterbiev, contra su homólogo ruso Dmitry Bivol al afirmar que tienen ofertas más grandes que volver a verse las caras en el cuadrilátero luego del combate celebrado en Arabia Saudita y que dio como ganador a Beterbiev por decisión de los jueces.

La agencia rusa de noticias TASS publicó unas declaraciones realizadas por el propio Bob Arum, promotor de Top Rank, en la que aseguró que la revancha es algo que no está en los planes de su compañía y mucho menos en la mente de Beterbiev, quien consideró que ya demostró ser mucho mejor que Bivol y ve innecesario otro enfrentamiento entre ambos.

“Podríamos abandonar completamente la idea de la revancha. Hay propuestas para peleas más grandes en este momento. Pero si hablamos de una revancha, podría no darse antes del final de 2025”, expresó.

“Turki (Al-Alshikh), que es un tipo que ama el boxeo, quiere ver una revancha, y creo que la gente quisiera ver una revancha. Pero, como la temporada de Riyadh Season termina en febrero, la fecha más temprana para una revancha sería hasta octubre próximo”, agregó Arum durante una entrevista para el podcast Fight Freaks United.

Es importante resaltar que Artur Beterbiev quiere seguir enfrentándose contra los mejores del mundo e incluso se llegó a mencionar la posibilidad de un combate contra el Canelo Álvarez, aunque es algo que deben conversar primero para intentar llegar a un acuerdo.

“Vemos a Eddy Reynoso y al Canelo como amigos. Quiero sentarme a comer con ellos, y plantearles el tema”, dijo Arum en declaraciones para Boxing Scene.

No ve sentido a la pelea

En declaraciones ofrecidas para el portal ruso RT, Artur Beterbiev consideró que ya no tienen nada que demostrar debido a que ya ganaron de forma contundente contra Bivol y sostuvo que de hacerlo solo sería para darle fuerza a él como pugilista.

“Creo que nosotros ya definimos lo que había que definir con Bivol. Su equipo está haciendo un gran problema por nada sobre el veredicto de los jueces, pero yo gané la pelea. Si hubiera sido diferente, no me habrían dado la victoria a mí”, expresó.

“No me interesan las discusiones sobre si merecía o no (la victoria). Me levantaron la mano a mí, y eso es todo. Por supuesto, me habría gustado ganar de forma más contundente, pero tenemos lo que tenemos”, agregó Beterbiev en sus declaraciones.

Sigue leyendo:

–Tyson Fury se plantea cambios en su estrategia para vencer a Oleksandr Usyk

–José Benavídez revela el round en el que David derrotará a Morrell

–Dana White quiere llevar la UFC a España “lo antes posible”