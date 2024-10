José Benavídez revela el round en el que David derrotará a Morrell

El entrenador y padre del boxeador mexicano David Benavídez, José Benavídez, aseguró que su hijo tiene todas las capacidades y condiciones para poder derrotar al cubano David Morrell en un enfrentamiento; por si fuera poco no solo afirmó el triunfo del ‘Monstruo Mexicano’ sino que también resaltó que sería por la vía del nocaut y en un lapso de ocho asaltos para demostrar la fuerza del mexicamericano al momento de soltar sus golpes.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde aseguró que su peleador está más que listo para poder completar cualquier enfrentamiento y especialmente para ganarlo debido a sus altas ganas de querer poseer un título mundial.

“Pues yo pienso que con todas las habilidades que tiene David Benavidez, tiene más experiencia, tira muchos golpes, es muy agresivo, pone mucha presión, entonces creo yo estoy pensando que como en el round ocho puede David Benavidez parar a David Morrell. Pero nosotros vamos a estar listos para ir a los 12 rounds”, expresó.

“Si lo lastima (Benavidez a Morrell) pues primeramente Dios se pudiera acabar antes. Y si no, estamos listos para irnos a los 12 rounds”, agregó José Benavídez, quien a pesar de no tener una fecha concreta para este combate expresó el deseo de su hijo en poder enfrentar al actual monarca regular de los pesos semi pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Hace un par de semanas el propio David Benavídez dio a conocer por medio de sus redes sociales que había llegado a un acuerdo con Morrell para exponer sus cinturones de campeones; a pesar de esto su futuro se desconoce debido a que es también el retador mandatorio en las 175 libras de Artur Beterbiev.

“Las dos peleas son muy complicadas. David Morrell es un muchacho que fue un olímpico, con muchas decoraciones, un peleador que yo siempre lo he dicho que es fuerte, un peleador joven y cada vez se está poniendo mejor y mejor. Beterbiev es un peleador veterano que está invicto, que pega muy duro y que ha peleado muchos estilos, entonces, si no me equivoco tiene como 40 y algo de años (cumplirá 40 en enero) y se mira como un muchacho muy joven, se cuida mucho, muy fuerte y pega muy duro, entonces creo yo que las dos peleas son peleas súper difíciles”, concluyó.

