Romina Marcos nos habla sin tapujos de todas las traiciones que se viven dentro de “Los 50”

Romina Marcos fue parte de la segunda temporada de “Los 50” y aunque dentro del formato muchos pudieron considerarla “la abeja reina” del panal, la verdad es que esto generó que muchos no sólo quisiera congeniar con ella sino ser parte de su equipo. Pero a la primera oportunidad de “darle jaque”, la sacaron de la competencia.

Aquí -en esta temporada- parece que al León se le zafó una cuerda o como que dijo 'me voy a volver más loco que nunca'", Romina Marcos, – cantante y experta en realities.

Marcos considera que este reality es súper complicado, y que en gran medida es el más rudo y difícil de todos, por lo que conlleva a nivel de estrategias y traiciones. También acepta que es muy difícil poder conectar con un grupo tan grande. “La estrategia es más difícil, somos 50 personas, en un día no te da tiempo de presentarte ni de decir con quién sí y con quién no”, señaló.

Cuando le preguntamos qué piensa de aquellos que no aparecen en el show que no figuran tanto en comparación a todos aquellos que sí se paran delante de la cámara constantemente, ella reflexiona que tal vez esta es la mejor de las estrategias porque esto de alguna forma te hace pasar desapercibido. Parece que ser “un jugador silencioso” en ‘Los 50’ no es mala idea, de ahí que Romina admire el juego que está llevando el ex habitante de “La Casa de los Famosos 4”, Robbie Mora.

Pese a que su eliminación fue temprana, Romina considera que salió de la competencia en el mejor momento, porque la verdad la forma de jugar desde la traición no se le da nada bien. Ella se describe como una persona honesta, que no sabe fingir pero también señala que este juego varia todo el tiempo, no es que haya una programación concreta. “Este sí es un reality de traiciones y de estrategias pero feas. Tienes que mentir y apuñalar por la espalda”, reflexiona Romina.

“Yo siempre fue super ingenua”, dice Romina Marcos, quien con esto además acepta que esta situación la hizo votar por quiénes no debía.

Sigue Leyendo más de “Los 50” aquí:

· ¿Quién fue eliminado en Los 50 hoy?

· El Divo lamenta su temprana eliminación de “Los 50” y espera entrar a Top Chef VIP o a LCDLF

· Mañana será domingo de “sentencia” en Los 50, segunda temporada