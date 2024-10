Catherine Siachoque contó lo que realmente ocurrió con Gaby Spanic

La situación se vuelve complicada cuando Catherine Siachoque revela que la advertencia de Gaby Spanic la tomó por sorpresa, ya que no esperaba ese tipo de interferencia en su vida personal y profesional. Según la pareja de Miguel Varoni, la asistente le recomendó que mantuviera una distancia de José Ángel Llamas, lo que provocó que la relación laboral entre ambas se volviera aún más tensa.

“Su asistente me dijo ‘Gaby te manda a decir que ella está empezando una relación con José Ángel’ y yo le dije ‘sí ¿y?’. Y me dice ‘ella te manda a decir que por favor deja de hablar en los pasillos y deja de hacer la charla con él mientras están haciendo las escenas porque a ella no le gusta para nada’. Y me dice ‘y además tú eres una mujer casada y no te queda para nada bien'”, dijo en Canela.TV.

Además, Siachoque menciona que la competencia natural entre actrices en la industria también exacerbó el conflicto. La dualidad entre ser protagonistas y ser vistas como rivales en un mismo set puede generar malentendidos y resentimientos, algo que ambas mujeres, en su momento, no lograron manejar adecuadamente.

“Le dije ‘mira ya que tú te atreviste a decirme eso dile que yo le mando a decir que si no se ha dado cuenta yo estoy casada con Miguel Varoni que es así de grande, que es más famoso que José Ángel Llamas y que es así de grande y por encima se nota que tiene una gran nariz, que no sea atrevida conmigo, que no se meta'”, añadió durante la conversación.

Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, Catherine y Gaby han aprendido a lidiar con sus diferencias, aunque reconocen que aún persisten algunas tensiones del pasado. En el programa, ambas han tenido la oportunidad de abordar sus experiencias y reflexionar sobre cómo han evolucionado como profesionales y como personas.

Este tipo de revelaciones en plataformas como Canela.TV permiten a los espectadores comprender mejor la dinámica de las relaciones en el mundo del entretenimiento, mostrando que detrás de las cámaras, las emociones y los conflictos son tan reales como en cualquier otro ámbito laboral.

