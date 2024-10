Néstor Cortés triste por “decepcionar al equipo” en derrota de Yankees ante Dodgers

El lanzador zurdo cubano Néstor Cortés Jr. no había podido lanzar en la postemporada con los Yankees de Nueva York por una lesión, siendo incluido finalmente en el roster para la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Angeles.

Sin embargo, y pese a que la noticia fue celebrada por muchos en el Bronx, el cubano se convirtió en el villano del Juego 1 al recibir el grand slam de Freddie Freeman en la parte baja de la décima entrada que le dio la victoria 6-3 a los dueños del Dodger Stadium.

“Estaba justo ahí, en la punta de nuestros dedos”, lamentó Cortés. “Al entrar aquí, no sentí lástima por mí mismo en absoluto. Sentí más decepcionar al equipo”, dijo.

Y aclaró: “No tienes control sobre lo que está sucediendo en el juego, y en ese momento yo tenía el control de lo que estaba haciendo”.

Cortés había estado fuera de acción desde el 18 de septiembre debido a una distensión en el flexor del codo de lanzar. Se perdió la Serie Divisional de la Liga Americana y la Serie de Campeonato de la Liga, pero se recuperó lo suficiente como para ser agregado al roster activo siete horas antes del juego.

El zurdo se mostró dispuesto a arriesgar una lesión a largo plazo. “Si tengo un anillo y luego un año fuera del béisbol, que así sea”, dijo.

“No me quedé en el campo el tiempo suficiente para pensar en ello o verlo correr las bases. Pasé la página y estoy listo para mañana”, finalizó Cortés.

Procesar esta situación no es un plano fácil para quien tuvo en sus manos, a tan solo un out, la primera victoria de New York Yankees. La redes fueron tajantes con su opinión ante la decisión de Aaron Boone de traer a Néstor Cortés en dicho momento y con tanto tiempo de inactividad, pero claro está que en este deporte todo es posible y hasta no sacar el último out del duelo, nadie puede autocoronarse ganador.

Cortés terminó la campaña regular con marca de 9-10, 3.77 de efectividad, 162 ponches y 39 boletos en 174.1 innings de labor. Fue pasado al bullpen en las postrimerías del torneo, pero recuperó su lugar cuando Marcus Stroman bajó su rendimiento. Cabe destacar que permitió 24 jonrones en 2024, la marca más alta en su carrera en las mayores.

Aaron Boone explicó decisión de mantener a Nestor Cortés

El manager de Yankees habló tras el arranque de la Serie Mundial donde fue cuestionado por mandar al pitcher cubano, Nestor Cortés, quien no lanzaba desde el 18 de Septiembre, en el momento más crítico del juego ante Dodgers.

“Simplemente me gustó el enfrentamiento”, fue lo primero que dijo a la prensa Boone.

“Sentí que Néstor podía darnos una oportunidad”, explicó Boone. “Con un out y corredores en base, era difícil doblar a Shohei con Tim Hill, y Mookie detrás es un enfrentamiento difícil. Me sentí convencido de que Néstor era la mejor opción en ese momento”.

