Wendy Guevara ayudará a Nicola Porcella a encontrar el amor en su nuevo reality

Si hay alguien que salió favorecido luego de La Casa de los Famosos México fue Nicola Porcella, pues el actor peruano ha tenido un montón de proyectos luego del reality show, ya que hace poco fue confirmado como presentador oficial de Hoy y ahora han anunciado que estará en la pantalla de Unimás.

El show en el que estará el artista está titulado como Soltero codiciado y este viernes, en el programa Unimás, compartieron algunos detalles, como por ejemplo que participará su gran amiga Wendy Guevara.

“Oye, tenemos una sorpresa espectacular, les va a encantar a todos ustedes”, dijo Rafael Araneda para luego indicar que en el prime time del canal estarán puros realities, ya que Adamari López estará con ¿Quién Caerá? y Nicola con su espacio.

“No se apunten, chicas, que él está buscando a su mujer”, bromeó Ana Patricia Gámez, mientras que el protagonista del espacio de entretenimiento dijo: “Ya empezamos Soltero cotizado”.

Luego, indicó: “A mí me han visto ya en diferentes facetas, en novelas, de modelo, conduciendo realities de competencia, encerrado, nunca me han visto enamorándome. Es la primera vez que voy a estar con 18 mujeres, pero no todas van a conquistarme, algunas van por el premio. Entonces, puede ser que yo elija ‘Adamari, me quiero quedar contigo’ y ella diga: ‘Qué pena, Nicola, pero yo solo quiero el premio'”.

Además, afirmó: “Para eso tengo la ayuda de mi gran amiga Wendy Guevara, que va a estar ayudándome. Va a estar mi gran amigo Poncho Di Negris, mi mamá, mi hijo y hasta mi expareja ayudándome a buscar pareja”.

Wendy Guevara estuvo en Enamorándonos USA y aunque no quiso declarar sobre este proyecto, sí se mostró emocionada por acompañarlo.

El lanzamiento del programa está pautado desde este 27 de octubre y lo transmitirán de lunes a viernes a las 10P/9C por Unimás.

Desde ya el público se ha visto bastante emocionado por ver a Nicola en una nueva faceta y así se ha notado en los comentarios que dejaron en Enamorándonos USA.

Entre los mensajes que dejaron estuvieron: “El novio de México”, “Ay, qué genial, sigo a Nico desde Argentina, obvio que voy a mirar Soltero Cotizado. Maravillosa Wendy, siempre apoyando a Nico en todos sus proyectos, los amo”.

