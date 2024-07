¿Agustín será el primer eliminado de La Casa de los Famosos México?

La Casa de los Famosos México tiene a varios habitantes dando de qué hablar. Ya tuvimos dos enfrentamientos medianamente fuertes. El primero fue entre Gomita y Gala Montés; mientras que el segundo, estuvo a cargo de “El Potro” y Shanik Berman.

Sin embargo, aún cuando muchos tienen aspectos buenos y divertidos de destacar de varios famosos en esta segunda temporada, también es cierto que hay un personaje que no ha logrado conectar con el público. De momento se cree que si Agustín, amigo de Nicola Porcella y Wendy Guevara, es nominado, esto lo convertiría en el primer eliminado de la temporada.

Agustín entró a la casa y no con muy bien pie. Primero porque los fans no lo aceptan del todo, lo consideran pasado, nada carismático y cero orgánico a la hora de crear contenido. Dentro de la casa, en convivencia, no parece difícil estar con él, sin embargo tampoco aporta mucho. Él cree que el primer eliminado del reality será Sian, pero los fans del joven cubano no lo creen así. Éste se está dando a querer, y la verdad en convivencia en mucho más entretenido para el público que el joven argentino.

Los comentarios del público no son a favor de Agustín en las redes sociales, muchos expresan pensamientos similares al de este seguidor del show: “Por más que Nicola y Wendy aconsejaron a Agustín, la verdadera forma de ser de él que por supuesto es Argentino salió a la luz y no le gusta a nadie. Agustín sale a menos que gane la prueba del líder”, “Se nota que Agustín no soporta, y por envidioso se va de la casa”.

La gente está amando a Sian porque se ve que fluye con mayor naturalidad no así Agustín, que siempre parece estar incómodo y de malas. Los fans en las redes sociales simplemente aseguran que no logran conectar con él.

