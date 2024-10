Acusan de asesinato a la mujer de Florida que dejó morir a su novio dentro de una maleta

Una mujer fue acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de su novio en 2020, cuando supuestamente jugando lo dejó encerrado dentro de una maleta de viaje hasta que se asfixió. Si resulta culpable del cargo, podría ser sentenciada a cadena perpetua.

Sarah Boone, de 47 años, se presentó ante un gran jurado en el tribunal del Orlando, Florida, en donde fue declarada culpable de la muerte de su pareja sentimental, Jorge Torres, el 23 de febrero de 2020. La mujer, al inicio de la audiencia, se declaró inocente.

“Pensamos que era divertido”, dijo Sarah Boone cuando relató que hace cuatro años, cuando ella y su novio Jorge se encontraban en su casa en Winter Park, se les ocurrió jugar. Torres se metió en una maleta de la cual ya no salió.

Jugaban a esconderse

Durante el juicio, la mujer dijo que habían bebido y decidieron jugar al escondite. Ella se fue al baño del para esconderse en la ducha, pero después de esperar decidió terminar con la velada para irse a dormir.

Bajó las escaleras y vio a Torres “acomodándose en una maleta”, “estaba intentando acostarse para que no pudiera ver que estaba allí”. Luego, testificó, “le subí la cremallera. Pensamos que era divertido”, informó Orlando Sentinel.

Boone pensó que su novio podría salir de la maleta por sí solo, según dijo a los detectives. Al día siguiente no vio a Torres y cuando abrió el cierre de la maleta, ahí se encontraba inconsciente, según dicta el informe del arresto, publicó The Associated Press.

Mientras relataba lo que había sucedido, la mujer agregó en un momento que su novio había abusado anteriormente de ella y decidió dejarlo para hablar con él, sabiendo que no podía salir de la maleta.

Grabó videos en donde él le pide ayuda

La mujer grabó videos con su teléfono celular en donde se escuchan las súplicas de Torres para que lo sacara porque no podía respirar.

“Sí, eso es lo que haces cuando me estrangulas”, dijo Boone en uno de los videos, según el informe del arresto. “Oh, eso es lo que siento cuando me engañas”, añadió la mujer, informó AP

El diario Newsweek compartió que la investigación de los detectives del condado de Orange dijeron que Torres en un momento sacó la mano, pero ella tomó un bate de béisbol y lo golpeó hasta que la metió. Después, fue cuando decidió irse a dormir.

La mujer podría ser sentenciada a cadena perpetua

Cuando la fiscalía le preguntó si hizo algo para ayudar a Torres a salir de la maleta, ella dijo: “No”.

Un informe de la autopsia dijo que Jorge Torres tenía rasguños en la espalda y el cuello y contusiones en el hombro, el cráneo y la frente debido a un traumatismo contundente, así como un corte cerca del labio roto.

Boone había pasado por varios abogados desde su arresto, lo que contribuyó al retraso de su juicio, que duró 10 días. Está previsto que sea sentenciada el 2 de diciembre y podría enfrentarse a cadena perpetua.

