Biden conmemora el sexto aniversario del ataque a sinagoga en Pensilvania que dejó 11 muertos

El presidente Joe Biden conmemoró este domingo, el sexto aniversario del ataque de una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh, cuando un hombre armado abrió fuego contra las personas. El mandatario denunció lo que llamó una “oleada espantosa de antisemitismo” con relación a la guerra en Gaza.

En 2018, la congregación Dor Hadash, New Light y Tree of Life, que compartían espacio en la sinagoga de Squirrel Hill en Pittsburgh, fueron atacados por un hombre que disparó contra los fieles, dejando un total de 11 muertos, y varios heridos, entre ellos cinco oficiales que acudieron al lugar, calificando como el acto de antisemitismo más letal en la historia de Estados Unidos, informó The Associated Press (AP).

El agresor fue identificado como Robert Gregory Bowers, de 46 años, recibió varios disparos de la policía y fue arrestado en el lugar. Después de la investigación, las autoridades señalaron que Bowers había publicado comentarios antisemitas contra HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society).

“El ataque destrozó familias”

Este domingo 27 de octubre, Biden recordó a las víctimas a través de un comunicado en donde dijo que el ataque “destrozó familias, atravesó el corazón de la comunidad judía y golpeó el alma de nuestra nación”.

También agregó que en los años transcurridos desde entonces, la comunidad judía “también ha demostrado al país cómo convertir con valentía el dolor en propósito” al lanzar “una iniciativa global para contrarrestar el odio y la violencia alimentada por el odio”.

Biden señaló que el recuerdo del ataque a la sinagoga de Pittsburgh se produce semanas después del aniversario del ataque del 7 de octubre en Israel “durante el cual Hamás mató a más de 1,200 personas, tomó a otras 250 como rehenes y cometió horribles actos de agresión sexual”.

Seguridad para sinagogas y centros comunitarios judíos

Dijo que el trauma y las pérdidas del 7 de octubre se vieron agravados por “el terrible aumento del antisemitismo contra los judíos en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Biden dijo que su administración estaba implementando una estrategia nacional para contrarrestar el antisemitismo, que incluía la obtención de $1,200 millones de dólares para la seguridad de organizaciones sin fines de lucro como sinagogas, centros comunitarios judíos y escuelas diurnas, publicó AP.

El antisemitismo es discriminación

También citó la investigación y el procesamiento del Departamento de Justicia de los crímenes de odio antisemitas y dijo que su administración había “avisado a las universidades de que el antisemitismo es discriminación” y está prohibido por las leyes que protegen los derechos civiles.

Por su lado, la vicepresidenta Kamala Harris también citó un aumento del antisemitismo en una declaración que conmemora el aniversario del ataque de Pittsburgh.

“Siempre trabajaré para garantizar la seguridad del pueblo judío en Estados Unidos y en todo el mundo, y siempre denunciaré el antisemitismo cuando y donde sea que lo veamos”, afirmó.

Robert Gregory Bowers fue acusado de 63 delitos federales, algunos de ellos delitos capitales. El 16 de junio de 2023, fue declarado culpable de todos los cargos federales, y el 3 de agosto de 2023 fue condenado a muerte por inyección letal.

