EL Awards: Franklyn Polonia

Franklyn Polonia sabía que su familia era humilde porque recibía ayuda del gobierno, pero solo pudo dimensionar a qué nivel el día que su padre le dijo que tenía que dejar la escuela y comenzar a trabajar para aportar a la economía de la familia.

“Le dije a mi papá que quería un tipo de ropa y me dijo que no me la podían comprar”, dijo Polonia. “Me tuve que ir a trabajar cuando terminé la ‘high school’ [el bachillerato]; comencé a trabajar antes de lo que pensaba”.

Polonia comenzó una larga y fructífera trayectoria en el área hotelera. Pasó los primeros años de su carrera como Maître d’ —amo de llaves— en el Terrace on the Park y en el Astoria World Manor, dos reconocidos lugares para eventos en Nueva York.

Tras 22 años en la industria, llegó a ser director de banquetes y eventos en varios hoteles de la ciudad de Nueva York, como el Intercontinental, el Affinia y el Ritz Carlton. Pero su afinidad por el servicio al cliente se desarrolló desde que era muy pequeño, cuando iba a ayudarle a su padre en la cafetería en la que su progenitor trabajaba.

“Siempre me gustó ayudar a la gente”, dijo. “Ahora lo hago de otra manera, que no es con comida o bebida, sino dando trabajo”.

En 2021, Franklyn, armado con la vasta experiencia que traía a cuestas, fundó Haven Staffing Solutions, una empresa de dotación de personal para el sector hotelero. Da trabajo a entre 75 a 150 personas, dependiendo del evento, entre ellas a meseros, garroteros, bartenders, cocineros y personal de limpieza.

“La meta mía siempre fue hacer todo lo que yo hago con pasión”, dijo el empresario de padres dominicanos. “Gracias a eso me ha ido bien, porque pongo todo de mí”.

Polonia no lamenta haber tenido que dejar la escuela porque “en la vida todo es experiencia”. Además, siempre supo que iba a ser una persona exitosa, aunque no estaba seguro en cuál rama de los negocios.

“Todo a lo que uno le pone ganas lo aprende”, dijo.