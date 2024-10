EL Awards: Víctor Javier Solano

Fuera de su trabajo como presentador de noticias y reportero, Víctor Javier Solano es un ávido conversador al que le encanta salpicar sus pláticas con el humor que sólo un colombiano como él tiene.

“Yo venía a Washington a estudiar inglés por seis meses”, dijo el periodista de Noticias 41 Univision. “Y mira, ya llevo acá casi 30 años”.

Las circunstancias hicieron que Solano, una de las voces más respetadas de la televisión local, echara raíces en un país que lo ha tratado bien y que le ha permitido desarrollar su carrera ininterrumpidamente desde 1995.

En ese entonces, a los tres días de haber llegado a Washington, tan pronto los noticieros de Colombia se enteraron de que Solano estaba en la capital estadounidense, comenzaron a pedirle notas. Eran años ajetreados, con Ernesto Samper en la presidencia de Colombia, una guerrilla implacable y la posibilidad de que esa nación perdiera su certificación y los fondos que otorga Estados Unidos a otros países para la lucha contra el narcotráfico.

“Yo no hablaba inglés, pero me lanzaron al agua”, dijo el periodista. “Tenía que ir a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia y a la vez estudiaba, y me fui quedando, quedando”.

En Colombia, Solano ya había demostrado su calidad como comunicador cuando ganó en cuatro ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el más alto reconocimiento al periodismo en ese país. También había logrado entrevistar al colombiano Manuel Marulanda Vélez, uno de los guerrilleros más influyentes del mundo.

Mientras estaba en Washington trabajando de manera independiente, lo llamaron para ofrecerle trabajo en CBS Telenoticias de Miami, el ala hispana de la cadena CBS. Luego se mudó a Chicago Telemundo y ahí pasó cuatro años muy felices.

“Los colegas y la comunidad mexicana me trataron muy bien”, dijo Solano, nacido en Huila, en el suroeste de Colombia.

Hace 18 años lo trajeron a Noticias 41 Univision en Nueva York, donde espera seguir expandiendo su carrera en el área de los podcasts, grabando audiolibros y, muy pronto, escribir su libro autobiográfico.

“Ya estoy escribiendo historias personales”, dijo Solano, uno de ocho hermanos. “De cómo salí para Bogotá”.