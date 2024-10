7  sopas de lata no deberías comprar en la tienda

Los productos enlatados ayudan a conservar los alimentos por más tiempo, sin embargo, para que eso ocurra hay algunos aditivos agregados como químicos, azúcar, sal, colorantes, entre otros que pueden causar daños a la salud.

Lo primero que debemos tener en cuenta que es que las latas de metal tienen un recubrimiento llamado Bisfenol A (BPA), un compuesto que evita la oxidación del metal. Este compuesto tiene efectos negativos en la salud como diabetes 2, enfermedades cardíacas, disfunción sexual masculina, entre otros.

Un trabajo publicado de la BBC, cita que una investigación de la Universidad de Harvard, en la cual descubrieron que un grupo de personas evaluadas que “comieron sopa enlatada durante cinco días, mostraron un aumento de más de 1,000% en las concentraciones de bisfenol A (BPA) en la orina”.

Se estima que Estados Unidos 90% de los productos enlatados, de una muestra de 78 productos enlatados a la venta, contenían BPA.

Practicidad en una lata llena de preservantes

Los alimentos enlatados son aliados a la hora de solucionar una cena o comida en el menor tiempo, sin tener que limpiar, cortar y cocinar los alimentos y sin tener que estar atentos al tiempo de duración, ya que tras ser procesados pueden durar mucho, tienen en la despensa.

Sin embargo, por la cantidad de aditivos hay algunos de los tipos de sopas enlatadas menos saludables que puedes comprar en la tienda. El sitio The TakeOut hace una lista de las sopas enlatadas que no se deben consumir.

1) Sopa de mariscos

Las sopas de mariscos se pueden conseguir enlatadas y aunque se hacen más asequibles, en muchas oportunidades se elaboran a partir de un caldo derivado de mariscos, aunque en mayor proporción de vegetales con algún ingrediente cremoso, como pasa con las de pescado lo que las hacen una opción poco saludable para consumir. Son ricas en sodio, grasas y azúcares. Una sopa orgánica de zanahoria y jengibre de Pacific Foods puede tener el 25 % de la grasa saturada diaria, el 48 % del sodio diario y el 22 % del azúcar añadido diario.

2)Sopa de pescado

La sopas de pescados caseros pueden ser bastantes líquidas y ligeras, a diferencia de las sopas de pescado enlatadas que tienen una textura cremosa y espesa. Al hacer una revisión perfil nutricional encontramos que las sopas de pescado pueden tener casi el doble de sodio que sopas como la de maíz o lentejas.

Una lata de la sopa de almejas casera de Nueva Inglaterra de Campbell contiene 1490 miligramos de sodio, 15 miligramos de colesterol y 19 gramos de grasa lo que representa, más 2,5 gramos de grasa saturada a diferencia de la sopa de pollo con maíz y sabor a tocino de Progresso contiene 850 miligramos de sodio, 7 gramos de grasa y 10 miligramos de colesterol.

Los especialistas aseguran que las sopas enlatadas pueden estar elaboradas con mariscos no de la más alta calidad o en el peor de los casos sin mariscos.

3)Chile

Una de las sopas más populares es el chile y puede ser una receta saludable utilizando ingredientes naturales; sin embargo, cuando se trata de enlatados, la historia es diferente, ya que como hemos mencionado, contienen aditivos, grasas y azúcar en cantidades poco saludables. The Take Out hizo una revisión y encontró que en chili con frijoles de Wolf Brand, con 19 gramos de grasa saturada por lata, el 95 % de la ingesta diaria recomendada y 2670 miligramos de sodio, lo que representa el 116 % de la ingesta diaria recomendada.

Las sopas enlatadas son ricas en sodio, gratas y aditivos. Crédito: Shutterstock

4)Crema de champiñones

Uno de los ingredientes que se usan como espesantes son las cremas de champiñones, para darle cuerpo a otras preparaciones. Son un ingrediente clave para muchas amas de casa, pero puede tener ingredientes no tan saludables.

Por contener casi el 90 por ciento de sal del permitido al día, entre las peores de crema de champiñones está la Amazon Fresh, que tiene niveles de hasta el 89 % de la dosis diaria recomendada de sodio; un 18 % de la grasa diaria. Mientras que la crema de champiñones de Campbell, tiene un 92,5 % de la dosis diaria recomendada de sodio por lata.

5)Sopa de dumplings

Si eres fanático de la comida asiática, debes saber que muchas sopas de dumplings enlatadas contiene altos niveles de sodio como la sopa de pollo y dumplings Sweet Sue que aporta el 129% del sodio diario recomendado en una lata. Mientras que la sopa cremosa de pollo y dumplings de Campbell’s tiene con el 84% del sodio diario recomendado en cada lata; agregue los 70 miligramos de colesterol y los 21 gramos de grasa.

6)Sopa de brócoli

El brócoli es uno de los vegetales de hoja verde considerando con mayor cantidad de nutrientes, pero cuando se trata de sopas enlatadas, la sopa condensada de brócoli y queso de Campbell’s contiene más sodio que la ingesta diaria recomendada en una sola lata, con un 38 % de la ingesta diaria recomendada por porción y 2,5 porciones por lata.

Aunque hay una versión light de la sopa tradicional de brócoli y queso de Progresso contiene un 66 % de la ingesta diaria recomendada de sodio por lata y un 26 % de la grasa saturada diaria recomendada por lata.

7) Estofado de carne de res

Un producto enlatado que divide opiniones es el estofado de carne en lata, ya que mientras algunas personas dicen que es muy sabroso, otros ni consideran comprarlo, pero al igual que los que ya mencionamos tiene altos niveles de sodio. Por ejemplo, el estofado de carne Dinty Moore es muy alto en sodio al contener casi el 82 % del diario recomendado. También es rico en grasas con el 40 % de la grasa saturada diaria recomendada por lata.

Los especialistas coinciden en afirmar que un solo alimento no perjudica o beneficia a la salud, pero sobre la base de estudios realizados la recomendación es una alimentación, baja en grasas saturadas, azúcares, sodio y aditivos químicos o alimentos procesados y mayor consumo de vegetales, fibras y carnes magras.

Con este tipo de información sobre los contenidos de los productos enlatados, puedes tener un mayor conocimiento para la toma de decisión a la hora de comprar los alimentos y siempre teniendo en cuenta la importancia de leer las etiquetas de los alimentos.

