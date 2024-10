Álvaro Fidalgo asegura que el América está enfocado en el tricampeonato

El delantero español y estrella de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, regresó formalmente a la acción con el cuadro azulcrema luego de haber superado la lesión que lo afectó por varias semanas; siendo además fundamental para el triunfo de su equipo 2-1 ante Rayados de Monterrey al marcar uno de los goles.

En declaraciones ofrecidas posterior al enfrentamiento para TUDN, el jugador decidió enviar un mensaje a todos los antiamericanistas al asegurar que el actual bicampeón de la Liga MX está más vivo que nunca y con miras a lograr el tricampeonato dentro del torneo Apertura 2024.

“Es América y ofende la pregunta. Tenemos muchas cosas que crecer, pero estoy seguro de que cuando llegue el momento vamos a estar muy bien”, expresó Fidalgo al asegurar que los últimos partidos contra Mazatlán, Pachuca y Toluca serán como unas “finales” para el cuadro de Coapa al ser vitales para sumar puntos que los acerquen a los cupos directos.

“Todavía nos queda, estoy seguro de que vamos a llegar en nuestro mejor momento al final. Tenemos que volver a tener a todos, tener un poco más de suerte con las lesiones, es un huevo esto”, señaló.

Para finalizar, Álvaro Fidalgo habló sobre el proceso que tuvo que realizar para superar la lesión, aunque detalló que ya está completamente sano y espera ser fundamental en el esquema de André Jardine.

“Al principio cuando me lesioné, antes del amistoso contra Chivas, en un principio pensé que no iba a ser nada y después los estudios dijeron una cosa diferente. Todos nos asustamos, no pensé que fuera a estar aquí”, concluyó.

Ahora el Club América escaló a la novena posición de la tabla de clasificación con un total de 21 puntos producto de seis victorias, tres empates y cinco derrotas; con esto dejaron atrás a los Rojinegros del Atlas.

