Raúl Jiménez habla sobre su posible regreso al América: “Lo he manifestado”

El delantero del Fulham de la Premier League de Inglaterra, Raúl Jiménez, se ha consagrado como uno de los mexicanos más exitosos de los últimos años en el balompié europeo y es por ese motivo que toda la afición mexicana desea verlo nuevamente en las filas de las Águilas del Club América; y esto es algo que hasta el artillero espera poder hacer en algún punto de su carrera.

Durante una entrevista ofrecida para Claro Sports, el ‘Lobo de Tepeji’ resaltó el gran amor que tiene por las Águilas del Club América y resaltó que espera poder volver a formar parte de su organización en un futuro al considerarlo el equipo de sus amores; a pesar de esto sostuvo que es algo que no pasará de manera inmediata debido a que se encuentra cumpliendo un contrato con el Fulham en el que es titular indiscutido.

“Es algo que siempre he dicho, que me gustaría regresar a jugar en el América. Es algo que siempre he manifestado, pero vamos paso a paso. Lo primero y más importante es lo que estoy viviendo ahora. Sigo demostrando que puedo hacer cosas importantes por un buen rato por acá”, expresó en sus declaraciones.

El contrato de Raúl Jiménez termina en el año 2025 y debe esperar sii podrá extender su acuerdo con el Fulham o si recibirá alguna oferta por parte de otro club dentro del viejo continente; de lo contrario la fanaticada azulcrema podría aspirar a grandes posibilidades de poder contar con el delantero que se ha convertido en una fuerte figura al momento de marcar goles, y que actualmente lo necesitan bastante.

“Mi contrato termina en 2025, pero está la opción de renovar un año más. Esa opción la tiene el club. Espero hacerla válida el mayor tiempo posible que pueda estar en Europa, por mí bienvenido”, agregó el artillero que ha demostrado un gran nivel competitivo luego de regresar a las canchas tas su fractura en el cráneo.

El presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX no ha sido el mejor para las Águilas del Club América, equipo que se ubica actualmente en la décima posición de la tabla general con un total de 18 puntos y luchando por quedarse en el play-in para la Liguilla; estos números los han conseguido tras cinco victorias, tres empates y cinco derrotas, por lo que sus posibilidades para quedarse con el tricampeonato están bastante complicadas.

Sigue leyendo:

–Nahuel Guzmán revela el motivo que generó el mal momento de los Tigres

–Chino Huerta se olvida de Europa y solo piensa en Pumas de la UNAM

–‘Toro’ Fernández tras su regreso a Cruz Azul: “Pasé momentos difíciles”