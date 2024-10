Aseguran que Martha Stewart utiliza su matrimonio fallido para promocionar su documental

La empresaria y presentadora de televisión Martha Stewart se está preparando para el estreno del documental de Netflix ‘Martha’, dirigido por RJ Cutler. Estará disponible en la plataforma desde el 30 de octubre.

En el documental la presentadora especializada en estilo de vida contará como fue su ascenso en la industria y también dará muchos detalles de su vida personal. En varios medios se ha informado que durante el documental, la estadounidense confiesa que le fue infiel a Andrew Stewart, de quien fue esposa durante 30 años.

Durante la promoción se ha dado a entender que a través del mismo documental el editor también se está enterando de la infidelidad, pero no es así. Según ‘New York Post’, una fuente dijo que Andrew sabía de todos los amoríos de Martha. “Él sabía de todos los hombres que entraban y salían de su vida, reales o imaginarios”, dijo la fuente.

El editor también considera que su expareja está utilizando su relación para promocionar el documental. Por los momentos no queda del todo claro si en el documental se hablará sobre todas las aventuras amorosas de Stewart, las cuales han sido comentadas en otras ocasiones. Incluso se ha dicho que organizaba fiestas de estilo swinger en la piscina.

Lo que sin duda sí se hablará en el documental es sobre las diferentes etapas en la carrera de la empresaria, la cual data de hace 50 años. El director del documental pretende con el largometraje que revisite un personaje tan clave en la cultura pop estadounidense. RJ Cutler es también director de ‘Elton John: Never Too Late’, ‘Billie Eilish: The World’s a Little Blurry’ y ‘The September Issue’.

