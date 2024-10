Demócratas intensifican ataques contra Trump tras insulto de comediante hacia Puerto Rico

Un día después de que el comediante Tony Hinchcliffe insultara a Puerto Rico diciendo que es una “isla flotante de basura”, los demócratas intensificaron los ataques en contra de Donald Trump, quien tan solo dijo que se desmarcaba de los comentarios ofensivos, lo cual no dejó satisfechos a los puertorriqueños, quienes podrían jugar un papel muy importante en estados clave para las votaciones de noviembre.

“Este chiste no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”, afirmó Danielle Alvarez, asesora principal de la campaña del candidato republicano, en declaraciones a ABC News, con relación al chiste de Hinchcliffe, durante el mitin en Nueva York.

La campaña de Donald Trump, no hizo otro comentario ni tampoco ofreció disculpas sobre el chiste que ha sido calificado de racista de su invitado en el mitin que realizó el domingo 27 de octubre en el Madison Square Garden.

“Avivará combustible para dividir a nuestro país”

Por su lado, la vicepresidenta Kamala Harris describió el mitin de Trump como “más vívido de lo habitual” y dijo que él “aviva el combustible del odio” y rechazó los comentarios de Hinchcliffe hacia Puerto Rico.

Harris añadió que ninguna de las críticas en el mitin del Madison Square Garden apoyará los sueños y aspiraciones del pueblo estadounidense, sino que avivará “el combustible para tratar de dividir a nuestro país”.

Afirmó que los oradores en el mitin del candidato republicano lanzaron insultos crueles y racistas. “Está concentrado y realmente obsesionado con sus quejas, con sí mismo y con dividir a nuestro país”.

“Lo que hizo anoche no es un descubrimiento. Es simplemente más de lo mismo y puede ser más vívido de lo habitual. Donald Trump pasa todo el tiempo tratando de que los estadounidenses se señalen entre sí, avivando el odio y la división, y es por eso que la gente está cansada de él”, indicó Harris.

https://twitter.com/KamalaHarris/status/1851075250500391250

Rechazó total a los comentarios sobre Puerto Rico

El presidente Joe Biden también se tomó el tiempo para dar su opinión al respecto y calificó el mitin de Trump, de “simplemente vergonzoso”.

El candidato vicepresidencial demócrata, Tim Walz, llamó “imbécil” a Hinchcliffe por su chiste. “La gente en Puerto Rico es ciudadana. Paga impuestos y sirve en el ejército a una tasa casi más alta que cualquier otra persona”.

El alcalde de Reading, Pensilvania, realizó una conferencia junto a más puertorriqueños en donde puntualizó que “la basura de la que habló está contaminando nuestras elecciones y confirmando lo poco que le importan a Donald Trump, los latinos específicamente, y nuestra comunidad puertorriqueña”.

Este lunes en Pittsburgh, el esposo de Kamala Harris, Doug Emhoff, que es judío, hizo comentarios sobre el antisemitismo en Estados Unidos, un día después del aniversario de la masacre en la sinagoga del Árbol de la Vida.

“Si hay un incendio en este país, o le echamos agua, o le echamos gasolina”, dijo Emhoff, después de escuchar que el Hinchcliffe también se había burlado de los judíos, negros y latinos, destacó AP.

El representante Darren Soto, un demócrata cuyo distrito cubre vecindarios con grandes cantidades de puertorriqueños, confirmó a la prensa que hay “enormes cantidades” de boricuas en estados clave.

“Recordamos y, ¿saben qué?, vamos a votar. Es lo único que podemos hacer en este momento”, señaló Soto en una conferencia convocada por los líderes puertorriqueños.

Famosos boricuas en contra del chiste

Cuando la prensa en Wausau, Wisconsin, le preguntó al candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance sobre estos comentarios.

“Tal vez sea una broma racista estúpida, como usted dijo. Tal vez no lo sea, no la he visto. No voy a comentar los detalles de la broma, pero creo que tenemos que dejar de ofendernos por cualquier nimiedad”, compartió Vance.

El chiste o insulto del comediante despertó las reacciones por parte de la comunidad artística que tiene origen puertorriqueño como Jennifer López, Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny y René Pérez (Residente), que han rechazado estos comentarios y han instado a votar por la demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones.

Pensilvania y los estados clave para las votaciones

Las consecuencias de estas acciones subrayan la importancia de los 19 votos electorales de Pensilvania y los esfuerzos de último momento para cortejar a un número creciente de votantes hispanos, en su mayoría de Puerto Rico, que se han establecido en ciudades al oeste y al norte de Filadelfia, informó The Associated Press (AP).

El profesor Fernando Tormos-Aponte, asistente de sociología en la Universidad de Pittsburgh, especializado en política puertorriqueña y organización electoral, dijo a AP que los comentarios podrían significar problemas para la campaña de Trump.

“Cuando se combinan los acontecimientos que tuvieron lugar ayer con otros agravios que tienen los puertorriqueños, realmente no se está desarrollando una estrategia política sólida”, afirmó Tormos-Aponte.

La campaña de la candidata demócrata Kamala Harris lanzó un anuncio que se difundirá en línea en los estados en disputa, dirigido a los votantes puertorriqueños y que destaca los comentarios de la comediante.

La comunidad hispana ha crecido en los últimos años

Desde el Día del Trabajo hasta el fin de semana pasado, la campaña demócrata y la republicana han realizado más visitas a Pensilvania que a Georgia, Arizona y Nevada, según datos de AP sobre los eventos públicos de las campañas.

Pensilvania tiene algunas de las comunidades hispanas de más rápido crecimiento, incluidas las que viven en Reading y Allentown, donde más de la mitad de la población es hispana.

Según cifras de la Oficina del Censo, la población latina elegible para votar en Pensilvania se duplicó desde el año 2000, cuando había 206,000 y en 2023 se contabilizaron 620,000 hispanos, de los cuales casi la mitad de ellos son votantes puertorriqueños elegibles.

