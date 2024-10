Redes, políticos y organizaciones estallan contra comediante que llamó a Puerto Rico “isla flotante de basura” en mitín de Trump en NY

Hay bromas que dan gracia, otras de muy mal gusto y algunas que suenan como insulto. Para decenas de usuarios en redes sociales, políticos de distintas ideologías y organizaciones sin fines de lucro la que hizo el comediante Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico, cuando llamó a la isla una flotante de basura en un mitin de Donald Trump este domingo en Nueva York, cae en la tercera categoría.

“No sé si ustedes saben esto, pero hay una isla flotante de basura ahí mismo en mitad del océano, creo que se llama Puerto Rico”, dijo Hinchcliffe, en un supuesto intento de ser gracioso y políticamente incorrecto.

Antes de hacer la referencia a la isla, Hinchcliffe mencionó los bulos de los que se hicieron eco líderes republicanos en el sentido de que en Ohio los migrantes estaban comiendo mascotas como gatos.

Hinchcliffe expresó además que a las latinas les encanta tener hijos.



“Y estas latinas…. les encanta tener hijos, también. Tienen que saberlo. No hay cómo retirarlas, ellas no lo harán”, señaló.

Las “despectivas” y “racistas” expresiones resultaron aún más impactantes ante el hecho de que fueron las que abrieron el evento del candidato republicano en el Madison Square Garden, en Manhattan. Hinchcliffe era el telonero del mitin el que se encontraban unos 20,000 simpatizantes y otros 12 oradores.

De inmediato, usuarios de Twitter contrastaron el discurso de Hinchcliffe con el tono del evento de la demócrata Kamala Harris en Philadelphia, Pennsylvania, en donde, al mismo tiempo, anunciaba su agenda para Puerto Rico.

La Mesa Boricua de Florida, estado donde residen, aproximadamente, 1.2 millones de puertorriqueños, tildó de despreciable y despectivo el mensaje del “comediante”.

“No se vale excusar a este mal llamado comediante con un discurso tan despreciable y despectivo sobre Puerto Rico, ni sobre ningún país del mundo. Es igual de lamentable que no haya habido una expresión del líder del partido en repudio a este mensaje tan bajo, tan falto de clase. Entre los que viven en el archipiélago, y los que son miembros de la diáspora, somos más de cinco millones de ciudadanos estadounidenses aportando al desarrollo socioeconómico de la nación americana, con nuestro talento, nuestros recursos y por supuesto, nuestros impuestos. Más aún, que nuestra isla no es un vertedero, sino una tierra bendecida, hermosa y productiva. Decir que somos una isla basura es un insulto mayor, que nos toca la fibra a todos; una ofensa que no estamos dispuestos a tomar livianamente”, señalaron mediante un comunicado enviado a El Diario.

“No conforme con sus expresiones degradantes respecto a Puerto Rico, Hinchcliffe también atacó a la comunidad latina en general con comentarios de mal gusto que no merecen repetición. Su desprecio por nuestra comunidad es evidente – pero el silencio del líder del partido respecto a estas expresiones es igual de despreciable, aunque no es sorprendente”, añadió La Mesa.

Piden a Trump que se disculpe con la comunidad puertorriqueña

La entidad argumentó que al candidato republicano le conviene disculparse, ya que esta situación a una semana de la elección no le favorece.

“Esperamos una reacción de repudio del candidato Trump, quien no debe olvidar que en Florida alrededor de 800,000 boricuas tienen la capacidad de ejercer su derecho al voto, y que este tipo de expresión a una semana de la elección general no le favorece a ningún candidato”, argumentaron.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización de derechos civiles latinos más antigua de los Estados Unidos, también pidió una disculpa formal de la campaña de Trump y que se retracten de los comentarios.

“Nosotros estamos impactados, pero no sorprendidos que la campaña de Trump en Nueva York hoy se rebajó cuando un orador llamó a la isla de Puerto Rico ‘basura flotante’”, planteó Roman Palomares, el presidente nacional de LULAC.

“A LULAC no le importa el giro que le quieran dar; estas palabras arrojadas por un llamado comediante nunca se debieron haber permitido y debieron ser inmediatamente rechazadas y condenadas por Donald Trump. Sin embargo, como es usual, él se ha mantenido en silencio y, en el proceso, insultó a millones de gente orgullosa de ser puertorriqueña y que viven en la isla y en los estados. Es un día triste en nuestro país cuando expresiones como estas no son desafíadas por un candidato que busca la máxima posición en el país. Esto debe ser un anticipo de lo que podemos esperar si regresa a la Casa Blanca. ¡Vergüenza para él!”, afirmó Palomares.

La organización La Brega y Fuerza, con sede en Nueva York pero que busca movilizar el voto latino en estados clave, expuso que este es el momento para demostrar en las urnas el repudio a expresiones como estas.

“Gracias por decir en voz alta lo que Trump siente sobre Puerto Rico. Ahora es el momento de los puertorriqueños de mostrar nuestra fuerza votando”, indicó la fundadora Camille Rivera.

“Para mí, esto es personal. Mis dos abuelos nacieron y fueron criados en la ‘isla de basura’. Mi padre peleó por este país; mi madre estudió en Puerto Rico, y muchos de mis familiares le siguen llamando a Puerto Rico su hogar. Mi isla es mi orgullo y mi alegría”, continuó.

“Hay más de 5 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, 80% que están en edad de votar. Tony nos recordó como Trump y sus seguidores fascistas realmente se sienten hacia nuestra isla. Los puertorriqueños no van a olvidar este noviembre; yo definitivamente no lo voy a hacer”, consideró.

Rivera argumentó que los puertorriqueños tienen el poder de combatir el “vil racismo” a través de su voto.

“La Brega va a trabajar duro para asegurarse que cada puertorriqueño que está registrado para votar sepa exactamente lo que Trump siente por Puerto Rico. La pasada semana, nosotros tuvimos más de 12,000 puertorriqueños en una llamada comunitaria, y en las próximas semanas, continuaremos movilizándonos y organizándonos”, puntualizó la activista.

BoricuActivated, una organización con sede en Washington D.C., señaló que la retórica es inaceptable e intolerable.

“Como puertorriqueños, no solo somos parte de la historia estadounidense; somos protagonistas en el panorama político. Con más de 1.2 millones de puertorriqueños en Florida y más de 500,000 en Pennsylvania, nuestra influencia se siente en cada estado clave. Tenemos un legado de servicio, emprendimiento y contribuciones culturales que merecen respeto, no burla. Desde Roberto Clemente, Sonia Sotomayor y Rita Moreno hasta Lin-Manuel Miranda, hemos moldeado esta nación”, expusieron.

Para la entidad, el proceder del supuesto comediante también fue un error político.

“Que quede claro: subestimar a los puertorriqueños no solo es ofensivo, también es un error político. Votamos, nos organizamos y no olvidamos. Ya sea en la isla o en el continente, estamos unidos contra cualquier intento de minimizar a nuestro pueblo”, agregó la organización.

“No somos el “punchline” de un chiste. Somos 3.2 millones en la isla y 5.8 millones en todo Estados Unidos. Somos médicos, maestros, soldados y votantes en sus distritos. Y en estas elecciones recordaremos, quién está con nosotros y quién nos ridiculiza”, añadieron.

Líderes políticos en la isla como Juan Dalmau, candidato a gobernador por la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), entienden que la narrativa de Hinchcliffe es reflejo de la visión de gobierno de Trump.

“La persona que profirió este insulto racista sobre Puerto Rico, lo hizo desde una plataforma en donde se discutía la visión del gobierno de Donald Trump. No es el mal llamado comediante el problema. El problema es Donald Trump. El mismo que desprecia a los puertorriqueños; el que nos tiró papel toalla como bolas de baloncesto en el peor momento de nuestra historia luego del huracán María y aguantó los fondos de recuperación”, recordó por medio de declaraciones escritas enviadas a El Diario.

De paso, cuestionó que Jenniffer Gonzalez, su contrincante política por el Partido Nuevo Progresista (PNP), apoye a Trump.

“(Trump) Es el mismo que Jenniffer González apoya incondicionalmente. Salvo ahora que, por votos, lo niegue como hizo con Ricardo Rosselló y la actual administración penepé”, señaló el líder pipiolo.

González, de ideología republicana, repudió las expresiones a través de sus redes sociales.

“Las expresiones de Hinchcliffe son despreciables, desacertadas y asqueantes. ¡Lo que ha dicho no es cómico, de la misma manera que fueron rechazadas por el público asistente, se merece el enérgico repudio de todos! No se le pueden dar espacios a expresiones tan infames y racistas como esas. Las mismas no representan los valores conservadores del GOP”, aseguró.

Uno de sus aliados, el senador republicano de Florida Rick Scott, también le salió al paso al podcaster.

“Esta broma explotó por una razón. No es graciosa y no es verdad. ¡Los puertorriqueños son gente y americanos maravillosos! Yo he estado en la isla varias veces. Es un lugar hermoso. ¡Todo el mundo la debe visitar! Yo siempre haré todo lo que pueda para ayudar a los puertorriququeños en Florida o en la isla”, compartió por la red social X

La representante de Florida María Elvira Salazar se sumó a la lista de republicanos que tronaron contra las expresiones por racistas.

“Asqueada con el comentario racista de @TonyHinchcliffe llamando a Puerto Rico una ‘isla flotante de basura’. Esta retórica no refleja los valores del Partido Repubicano. Puerto Rico envió 48,000 soldados a Vietnam, con más 345 galardonados con Corazones Púrpuras. Esta valentía merece respeto. ¡Edúcate!”, emplazo.

Power4PuertoRico, una coalición de organizaciones de la diáspora, también llamó “asquerosas” las expresiones del orador.

“Los insultos de este prejuicioso lanzado a puertorriqueños muestran una vez más cómo Donald Trump se siente hacia los boricuas. El nos ha llamado sucios, corrupts y ha amenazado con intercambiarnos como un pedazo de ganado a Dinamarca por Groenlandia durante su término en la Casa Blanca. Este es un ejemplo más de por qué un segundo término de Trump es inaceptable y peligroso para los puertorriqueños y estadounidenses en general…”, plantearon.

Además, emplazaron a los candidatos por el Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación y a la comisaría residente, González y William Villafañe, respectivamente, a que escojan del lado en el que están.

“Ellos o son puertorriqueños o están en contra de nuestra gente. No pueden ser las dos”, expusieron.

Hinchcliffe se defiende

En medio de la controversia generada por sus comentarios, Hinchcliffe compartió un mensaje desde su cuenta en X en el que hacía referencia a un intercambio entre la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez y el candidato vicepresidencial por ese partido, Tim Walz.

“La gente no tiene sentido del humor. Salvaje que un candidato vicepresidencial tomo tiempo de su ‘ocupada agenda’ para analizar una broma sacada de contexto para hacerla ver racista. Yo amo a Puerto Rico y he vacacionado allí. Yo bromeo a todo el mundo…miren todo el set. Soy un comediante Tim, podría ser tiempo de que cambies tu tampón”, se defendió.

El comentario que introduce el clip de la conversación entre AOC y Walz en “KamalaHarrisHQ” decía lo siguiente: “Cuando tienes a un estúpido (a-hole) llamando a Puerto Rico ‘basura flotante’, sepa que eso es lo que ellos piensan de ti. Es lo que ellos piensan de cualquier que hace menos dinero que ellos…Yo quiero que todo puertorriqueño en Philadelphia y Reading y en todo el país vea este clip”.

El hilo de mensajes continuó con otro de AOC indicando: “Tú no ‘amas a Puerto Rico’. A ti te gusta beber piña colada. Hay una diferencia”.

Campaña de Trump se distancia de expresiones

Danielle Alvarez, asesora senior de Trump, reaccionó con la siguiente declaración: “Esta broma no refleja la visión del presidente Trump o de la campaña”.

También por la referida red social, Vianca Rodríguez, portavoz de la campaña de Trump para medios hispanos, compartió un mensaje de “KamalaHQLies” en el que se indica que lo que hizo Hinchcliffe era comedia.

La entrada agrega que Hinchcliffe es el moderador de “K*ll Tony”, “el podcast en vivo #1 en el mundo”.

El post argumenta que Hinchcliffe es conocido por ridiculizar a celebridades y a politicos famosos. En ese sentido, mencionó que el podcaster ha ridiculizado los likes a Trump, Snoop Dogg, e incluso Tom Brady.

Posteriormente, Rodríguez compartió un mensaje que lee: “A los demócratas solo le importa Puerto Rico cuando es políticamente conveniente para ellos. Ellos solo van a visitar la isla para sus recolecciones de fondos o solo para comer sandwiches en una repostería en Condado — cuando hizo Obama cuando estaba buscando la reelección.

