Regis Prograis deja la puerta abierta a su retiro tras derrota con Jack Catterall

El boxeador Regis Prograis sufrió una dura derrota este fin de semana por decisión unánime ante Jack Catterral en un combate celebrado en la ciudad de Manchester, Inglaterra; tan grave ha sido este resultado que ha dejado abierta la posibilidad de un posible retiro para el peleador estadounidense.

En declaraciones ofrecidas después del combate, Prograis reconoció la superioridad de su rival durante los asaltos disputados y sostuvo que cerró más fuerte la pelea para poder quedarse con la victoria, algo que afectó en gran medida las aspiraciones del norteamericano.

“Jack fue simplemente mejor, eso es todo. Jack fue el mejor hombre, no voy a mentir. Se merece una pelea por el título mundial. Definitivamente se merece el título mundial a continuación. Buena suerte”, expresó.

El peleador estadounidense de 35 años consideró la posibilidad de colgar los guantes ante su avanzada edad y al analizar que sufrió este tipo de percances que afectan su desarrollo competitivo.

“(Catterall) es muy bueno. He peleado con los mejores, y él ha sido el mejor de todos. He tenido mi tiempo bajo el sol, y ahora es momento de cederle mi lugar a él. Yo me iré al boxeo a mano limpia, o a hacer otra cosa. Ahora es el momento de los jóvenes, para que ellos tomen el relevo”, agregó Prograis en sus declaraciones.

