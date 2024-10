Torta Truck, la historia de un sueño americano hecho comida

En 1991 la mexicana Carmen García cruzó de México al estado de Texas donde la esperaban algunos familiares. Además de perseguir sus sueños, ella dejaba atrás su natal Atlixco, Puebla, donde no había muchas oportunidades para una chica de 19 años como ella.

Pese a las dificultades que siempre se han de atravesar, casi 34 años después, la señora García y su familia, ha concretado algunos de sus sueños. No sólo inició en el 2010 con El Carrito en Union City, donde desde las 5 de la mañana rompe el ayuno de los que a esa hora marchan a trabajar.

Junto a su pareja Jesús Tlapaltoli, a quien conoció mientras trabajaban en un restaurante mexicano en Manhattan, a partir del 2018 abrieron primero el Torta Truck, un camión más grande que el carrito. Y finalmente, luego de persistencia y algún golpe de suerte, en el 2021 inauguraron el Torta Truck, un restaurante de oferta más amplia.

En estos dos últimos esfuerzos a Carmen y José se les unieron en sociedad primero la hija mayor, Victoria Olivos y después los menores Ashley y Alex.

Todo el esfuerzo y la lucha de la familia se vio recompensado durante el mes de octubre cuando el Torta Truck se convirtió en el primer negocio pequeño y diverso elegido por el equipo de hockey de la NHL Devils de New Jersey para representar la Heritage Kitchen, durante los juegos que ese equipo celebró en el Prudential Center.

Victoria y su hermana Ashley, que atendieron el negocio en la Noche de la Herencia Hispana el pasado 22 de octubre, miran esta invitación como un escalón más en la consolidación del negocio familiar.

El nacimiento de un sueño

No es gratuito que Carmen García y José Tlapaltoli hayan elegido instalar El Carrito en la 31 Street y Bergenline en Union City, Nueva Jersey. Ese lugar se halla a unos metros de la Carretera 495 que se convierte en el Lincoln Tunnel y cruza hacia Manhattan a la altura de Times Square.

“Mucha gente pasa a diario por ahí a tomar el bus para ir a trabajar a Manhattan o a otros puntos”, aclara Victoria. Así es que los clientes se van bien atendidos tras su pedido de tamales, atole o tortas de chorizo con huevo, papas con chorizo o rajas con papas.

Fueron dos años muy complicados al término de los cuales García calculó desistir, pero se mantuvo pues sus familiares la animaban. Por fortuna al tercer año la situación mejoró tras de que la etiquetaran como “la señora que vende las mejores tortas del rumbo”.

“En el 2016 yo estaba a punto de salir de la Fairleigh Dickinson University de la Carrera de Hotelería y Turismo”, recuerda Victoria, quien para su proyecto final debía crear un concepto de negocios. Y recurrió a su madre como fuente de información principal.

“Ahí fue cuando se me apareció una idea y se la dije: ´mamá, vamos a asociarnos y a hacer crecer la empresa´”. En ese momento El Carrito ya era exitoso, pero no tenía nombre ni identidad comercial. Le aclaré: “usted ya es reconocida por sus tortas” y por eso eligieron el nombre de “Torta Truck “aunque para ese momento sólo teníamos las tortas, pero no el truck”, aclara.

Entonces trabajaron en festivales para ahorrar y alcanzar el valor del camión. “Al fin en el 2018 logramos comprarlo y adaptarlo”, dice orgullosa.

Junto a la oferta de “las mejores tortas del rumbo”, las hermanas Olivos tuvieron el tino de agregar los birria-tacos que sobre todo eran muy populares en California pero que en el norte casi nadie ofrecía.

Aunque el Torta Truck comenzó lento igual que El Carrito, un milagro en medio de la pandemia les dio el empuje que necesitaban. “Resulta que algún influencer fue a comer con nosotros e hizo una publicación en lo que entonces se conocía como Twitter: ´Si alguien está buscando unos muy buenos birria-tacos en el área de Nueva Jersey vayan al Torta Truck´”.

Debido al Covid entonces solo manejaban la modalidad “para llevar” y habían dejado de ir incluso a festivales. Pero tras aquella publicación un día llegaron “y hallamos una hilera muy grande de gente esperando a que abriéramos; a partir de ahí nos hicimos virales en Twitter y Tik Tok”.

Ese premio a su constancia, y a su sabor, les dio la motivación de emprender una nueva idea.

De las tortas a la Heritage Night

En el 2022 el Torta Truck restaurante abrió sus puertas en el 413 de la Central Ave, en Jersey City. Ahí la familia de torteros con origen poblano, se diversificaron ofreciendo ahora también tacos y caldos.

Ese restaurante les ha consumido buena parte del esfuerzo y, aunque El Carrito sigue funcionando, el Torta Truck se ha quedado estacionado y sólo lo mueven cuando los contratan para eventos especiales.

Empero, un gran logro como familia y empresa sigue siendo la invitación de la organización de los Devils a participar en las Noches de la Herencia Hispana reconociendo su arraigo.

“La comunidad latina e hispana son una parte muy importante de lo que queremos mostrar como marca”, dijo Jillian Frechette, Jefa de la Oficina de Marketing de los New Jersey Devils y del Prudential Center. Detectar al Torta Truck es parte de esa promesa.

“Lo siguiente es abrir una panadería, la gente necesita tener pan de dulce mexicano de calidad”, dice Victoria antes de regresar a atender a los clientes.

Sin duda van por buen camino, pues casi todo lo que han imaginado y emprendido, lo han cumplido.