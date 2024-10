Vinícius lanza desafiante mensaje al Balón de Oro: “No están preparados”

El español Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri, fue galardonado con el Balón de Oro 2024 por ser el mejor jugador de la pasada temporada.

El español, pilar fundamental en el equipo del Pep Guardiola en el Manchester City y en la Selección de España, superó en las votaciones al inglés Jude Bellingham y al brasileño Vinícius Jr.

La elección de Rodri generó bastante polémica en el fútbol del mundo, para la gran mayoría de expertos y fanáticos, el gran favorito para llevarse el premio mayor en la ceremonia de France Football era Vini, quien tuvo una excelente campaña con el Real Madrid, incluso, fue elegido como el mejor jugador de la UEFA Champions League.

El club blanco de Madrid fue uno de los equipos que más se molestó por esta situación, tanto así, que tomaron la decisión de no asistir a la gala de la ceremonia.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a (Dani) Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que el Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, declaró a la Agencia France Press el club madrileño.

Por otra parte, el jugador Vinicius, el mayor afectado en esta polémica, fue uno de los jugadores que se mostró molesto por esta situación.

Luego de que se oficializara a Rodri como el ganador del Balón de Oro, la estrella de la Selección de Brasil se descargó en redes sociales.

El jugador utilizó su red social de X (antes Twitter) para lanzar un fuerte comunicado expresando su clara molestia por no ganar el Balón de Oro.

“Haré 10 veces si es necesario. No están preparados”, fueron las palabras del delantero del cuadro merengue.

Pese a la molestia del club blanco ante la organización de France Football, el Real Madrid se llevó dos prestigiosos premios en la ceremonia que se celebró este lunes 28 de octubre.

El primer galardón que se llevó el equipo de Madrid fue al mejor club del fútbol masculino, esto tras ganar la Liga de España, la UEFA Champions League.

Además, su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, se llevó el galardón al mejor entrenador de la temporada, superando al español Pep Guardiola.

Seguir leyendo:

El español Rodri es el ganador del Balón de Oro 2024

Sin sorpresa: Lamine Yamal se lleva el Trofeo Kopa 2024

El brasileño Vinícius Junior no ganará el Balón de Oro