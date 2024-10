Vuelve a abrirse la inscripción en todos los planes de salud de ACA

El viernes de esta semana, primer día de noviembre, comenzará un nuevo período de inscripción abierta en los diversos planes de salud cubiertos por ACA, o Acta de atención de la salud asequible. Como lo viene haciendo desde que el entonces Presidente Barack Obama puso en marcha el programa en 2010, nuestra Hispanic Federation sigue prestando ayuda con la inscripción en los mismos, ya se trate de personas que deban renovar su inscripción o cambiar el plan al que ya pertenecen, o de quienes deseen inscribirse por primera vez.

A pesar de que ACA, u Obamacare, como también se le conoce, abrió las puertas de los seguros de salud a muchos millones de integrantes de nuestra comunidad, hasta el año pasado uno de cada cuatro hispanos de 18 a 64 años de edad, o el 24.8%, no contaba con cobertura médica. La tasa correspondiente a las personas negras no hispanas de esas edades era del 10.4%, la de los blancos no latinos del 6.8%, y la de los asiático-americanos del 4.4%.

“Los planes en cuestión son Medicaid, Child Health Plus, el Plan Esencial y los Planes Calificados”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidente de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation. “Aclaremos que en realidad es posible inscribirse en los planes de las tres primeras categorías durante todo el año, pero no así en los Planes Calificados, a los que sólo se puede ingresar durante este período de inscripción abierta o si califica durante el Período especial de inscripción, que es un período de tiempo fuera de la Inscripción Abierta en el que las personas pueden inscribirse o cambiar de plan del Mercado debido a un evento de vida o en función de sus ingresos”.

El período que se iniciará el viernes se prolongará hasta el 31 de enero. Para quienes se inscriban entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre, la cobertura entrará en vigencia el 1 de enero de 2025. Y quienes se inscriban con posterioridad al 15 de diciembre, recién podrán usar sus planes de atención de la salud desde el 1 de febrero próximo.

“El personal especialmente capacitado de nuestra Hispanic Federation puede brindar toda la ayuda necesaria con esos trámites”, explica Liliana Melgar-Hoyos. “Cuando nos llamen, por favor tengan a la vista algún documento de identidad, su dirección, sus números de seguro social y de teléfono, e información sobre sus ingresos”.

Por otra parte, el personal de la federación también presta asistencia con la inscripción en el programa Medicaid Managed Care de NY State of Health dirigido a inmigrantes indocumentados mayores de 65 años que viven en el Estado de Nueva York y que cumplen con determinados requisitos. Se trata de un sector de la población que hasta principios de 2024 sólo podía recibir atención por medio del programa Medicaid de Emergencia, o Emergency Medicaid.

NY State of Health es el organismo del estado que supervisa la inscripción en todos estos planes de salud. Para obtener ayuda con la inscripción en cualquiera de ellos, llamen a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 1-833-656-2626.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation, consulten aquí o llámennos al 866-HF-AYUDA u (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros el 34to aniversario de la Hispanic Federation, y hasta la próxima columna!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation