Don Omar defiende a Puerto Rico y respalda a Kamala Harris

El cantante puertorriqueño Don Omar decidió alzar la voz en redes sociales con un mensaje poderoso en defensa de Puerto Rico y en apoyo a la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris. Esto luego de las polémicas declaraciones del comediante Tony Hinchcliffe, quien en un discurso de campaña a favor del candidato republicano Donald Trump se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura“.

Comediante dice en mitin de Trump en Nueva York que Puerto Rico es “una isla de basura”

En su mensaje, Don Omar condenó el desprecio y las palabras racistas hacia la isla, además de asegurar que la posibilidad que Trump y su administración regresen al poder, sería realmente preocupante.

“Puerto Rico es mi tierra y mi identidad, y hoy más que nunca levanto la bandera de mi isla con orgullo. Es desgarrador escuchar el desprecio y las palabras racistas dirigidas hacia mi tierra y hacia los latinos. Trump ha dejado claro, una y otra vez, lo que piensa de nosotros, y la posibilidad de que él y su administración regresen al poder es realmente preocupante“, afirmó en su publicación.

“Las palabras tienen peso, y como comunidad, no debemos tolerar un lenguaje que busque devaluarnos. Los latinos, dentro y fuera de nuestra tierra de origen, merecemos respeto y una representación justa”, agregó.

Además de defender a Puerto Rico, Don Omar expresó su apoyo a Kamala Harris, resaltando su papel como una figura clave en la política estadounidense. El cantante destacó que la vicepresidenta representa el respeto y el cambio que la comunidad latina necesita.

“A solo una semana de las elecciones, hagamos que nuestra voz se escuche fuerte y clara. Por eso, apoyo a Kamala Harris. Confío en que ella representa el respeto y el cambio que nuestras comunidades necesitan, y creo que puede abrir un nuevo camino hacia adelante—uno que eleva, empodera y prioriza la dignidad para todos. Es hora de voltear la página. We are not going back“, finalizó.

Desliza

El mensaje de Don Omar ha resonado en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo y agradecimiento por su valentía al hablar sobre un tema tan relevante.

Algunos de los famosos que han salido al frente contra las declaraciones de Tony Hinchcliffe se encuentran Jennifer López, Marc Anthony, Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny Adamari López y René Pérez (Residente).

Adamari López, indignada por el ofensivo comentario de un comediante en contra de Puerto Rico

Cabe señalar que este martes, otro artista que dio la cara por su país fue el cantante Bad Bunny, el intérprete compartió un video en su cuenta de Instagram donde muestra toda la belleza y cultura que posee Puerto Rico.

Sigue leyendo:

· Bad Bunny le demuestra al mundo de qué está lleno Puerto Rico, y no es de basura

· Bad Bunny muestra su apoyo a Kamala Harris tras insulto de comediante a Puerto Rico

· Kamala Harris se siente orgullosa de apoyo de Bad Bunny y Jennifer López a su candidatura