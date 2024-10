Eiza González se une a Demi Moore en la cinta “I Love Boosters”

La actriz mexicana Eiza González ha añadido un nuevo proyecto a su ascendente carrera en Hollywood: formará parte de la cinta “I Love Boosters” junto a Demi Moore y otros grandes artistas.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, la intérprete de 34 años formará parte del reparto de la cinta dirigida por el excéntrico rapero, activista y director Boots Riley, quien obtuvo gran relevancia en la industria cinematográfica gracias a su cinta “Sorry to Bother You” del año 2018.

La cinta trata sobre una red de boosters (ladrones de tiendas) que apuntan su siguiente atraco a un despiadado experto en moda” Sinopsis de "I Love Boosters"

¿Qué papel desempeñará Eiza González en su nueva película?

Además de González y la ya mencionada Moore, la película contará con la participación de destacados nombres en ascenso dentro de Hollywood como Keke Palmer, Naomi Ackie, LaKeith Stanfield, Poppy Liu, Taylor Paige y Will Poulter.

“I Love Boosters” tendrá también la colaboración de Christopher Glass en el diseño de producción, Natasha Braier, como directora de fotografía y Matthew Hannam como editor. La película será producida por el estudio NEON. Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de dicha cinta o el inicio del rodaje de la misma.

Respecto al papel de la también modelo mexicana en la película, no se han revelado más detalles sobre el mismo. Sin embargo, y teniendo en cuenta la sinopsis y el historial de papeles de González en cintas de este tipo, se espera que la intérprete de “Baby Driver” de vida a una especie de criminal.

Y es que durante los últimos años, Eiza se ha convertido en parte de grandes producciones internacionales como “Baby Driver”, “Alita: Battle Angel”, “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, entre otras, en donde ha dado vida a una criminal, una cyborg asesina y una agente encubierta en sus diferentes papeles.

Luego de su destacada participación en la serie “3 Body Problem” de Netflix, y en “La Máquina” de Disney, González tiene por delante dos nuevos proyectos junto a Ritchie, “In The Grey” y “Fountain of Youth”. Aunado a lo anterior, la actriz latina formará parte de la cinta de ciencia ficción “Ash”, junto al actor Aaron Paul, así como la comedia de acción “Mike & Nick & Nicki & Alice” a lado de James Marsden y Vince Vaughn.

Sobre la actriz estadounidense Demi Moore, esta recibió su primera nominación a los Gotham Awards como Mejor Actriz por su papel en “The Substance”. Este galardón es considerado la primera parada de la llamada temporada de premios rumbo a los Oscar 2025.

