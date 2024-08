Eiza González revela porque rechaza producciones con tema de narcotráfico

La actriz mexicana Eiza González dejó en claro, durante su más reciente entrevista con el medio Vogue, que a pesar de formar parte de grandes producciones internacionales, como la exitosa serie de Netflix “3 Body Problem” o la última película del director Guy Ritchie “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, no está interesada en formar parte de una cinta o serie relacionada con el tema del narcotráfico por su “amor” a México.

No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque yo no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo”. Eiza González – Actriz

En el marco de la revelación de las primeras imágenes de su próxima serie con Disney+, “La Máquina”, junto a Gael García Bernal y Diego Luna, la intérprete de “Alita: Battle Angel” también reveló que aún no cuenta con el privilegio de elegir sus propios proyectos debido a la “desventaja” de ser “latina”.

“Para mi, México lo es todo.” Eiza González para @VogueMexico junto a Diego Luna y Gael García Bernal en su portada de Septiembre 🇲🇽 pic.twitter.com/yEbDvp2Cnu — gianina 🤍 eiza (@divasdeeiza) August 22, 2024

No tengo el privilegio de poder elegir mis proyectos. Aún con los años que llevo en esta carrera, estoy a la espera de que alguien levante el teléfono y me llame en relación a los proyectos que voy a tener. Tengo una desventaja por ser latina. No hay suficientes proyectos aún. Es algo de porcentaje”. Eiza González – Actriz

Eiza Gónzález no se rinde

Durante la misma plática, la también modelo mencionó que desea ser vista como una mujer que ha trabajado para obtener todo lo que ha logrado hasta ahora, además de mencionar que los riesgos que ha tomado la han conducido hasta este momento.

A pesar de las “barreras” a las que se ha enfrentado, González se ha convertido en una de las actrices hispanohablantes con mayor proyección durante los últimos años.

Prueba de lo anterior, además de sus ya mencionadas participaciones, es su involucramiento en importantes producciones como la serie “Mr. & Mrs. Smith”, la cinta “Fountain of Youth”, junto a la ganadora del Oscar Natalie Portman, así como su selección en la película “Mike and Nick and Nick and Alice” junto a James Marsden y Vince Vaughn.

Aunado a todo lo anterior, la estrella mexicana ha consolidado su figura dentro del mundo del modelaje al ser parte de grandes eventos internacionales como la Semana de la Moda en París así como la Met Gala durante los últimos años.

NEW: This trio 🤍 | Eiza Gonzalez, Gael García and Diego Luna for Vogue’s new video pic.twitter.com/cqOBUqON0A — Eiza Gonzalez Access (@EizaAccess) August 22, 2024

Respecto a la próxima serie de Eiza, la cual llegará en octubre de este mismo año, la actriz dará vida a Irasema, una periodista y ex pareja del personaje de Gael García, que se ve envuelta en el peligroso mundo del boxeo.

